İzmir Valisi Köşger'den Kovid-19 denetimi - Son Dakika

İzmir Valisi Köşger'den Kovid-19 denetimi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında iş yerlerini denetledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında iş yerlerini denetledi. Köşger, Konak Pier bölgesindeki işletmelerde, işletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet edip, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi. İşletmecilerden özellikle duyarlı olmalarını isteyen Vali Köşger, vaka sayılarında artış söz konusu olduğunu belirterek, "Kurallara riayet etmezseniz bu süreç devam edecek. Farkındalığı arttırmak için bu denetimleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Yavuz Selim Köşger, daha sonra gazetecilere, gözlemledikleri kadarıyla vatandaşların kurallara riayet ettiğini dile getirerek, çalışmaların süreceğini aktardı. Vali Yavuz Selim Köşger'e, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ve diğer ilgililer eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:25

Kaynak: AA

Son Dakika

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım

AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz

Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak

Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı

Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi

Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi

Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi

"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor

Bir marangoz, husumetli olduğu şahıs tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi

İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi

Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme

Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi