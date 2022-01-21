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İzmir Valisi Köşger: Geçen yıl 25 bin 783 narkotik operasyonu gerçekleştirildi (2) - Son Dakika

İzmir Valisi Köşger: Geçen yıl 25 bin 783 narkotik operasyonu gerçekleştirildi (2)

21.01.2022 14:59
İzmir Valisi Köşger: Geçen yıl 25 bin 783 narkotik operasyonu gerçekleştirildi (2)

'İZMİR İKTİSAT KONGRESİ BİNASI İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATIYORUZ'Vali Köşger, İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı alanla ilgili açıklamada bulundu.

'İZMİR İKTİSAT KONGRESİ BİNASI İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATIYORUZ'

Vali Köşger, İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı alanla ilgili açıklamada bulundu. Gazetecilere soru soran Vali Köşger, "Bu noktada buradaki haziruna şunu soruyorum; 'İzmir'in kurtuluşu ile ilgili, Atatürk ile ilgili en önemli 2-3 konuyu sayın' desem neleri sayarsınız? Meslektaşınız olan Hasan Tahsin'i sayarsınız. 9 Eylül'ü sayarsınız. Üçüncü sırada ise İzmir İktisat Kongresi gelir. Size soruyorum, İzmir İktisat Kongresi binası nerede ve binaya ne oldu? Kim yıktı bunu? Hep siz soracak değilsiniz bu kez ben soruyorum. Ben yerini tespit ettim. Otopark yapılmaya çalışılıyor" dedi. Köşger, kongrenin yapıldığı alana otopark yapılmaya çalışıldığını, bölgeyi tescillemek için yazı yazdığını ve İzmir İktisat Kongresi binası için çalışmalara başladığını ifade ederek, "Bir kısmı tescilli, bir kısmını da tescillemek üzere yazı yazdım ve orayla ilgili bir çalışma başlattım. İzmir'in bir kongre binasına ihtiyacı var. İzmir'de iktisat kongresini bir daha yapacak olsak yer sorunu var" diye konuştu.Hande NAYMAN/ İZMİR,


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Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Tahsin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger: Geçen yıl 25 bin 783 narkotik operasyonu gerçekleştirildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Valisi Köşger: Geçen yıl 25 bin 783 narkotik operasyonu gerçekleştirildi (2) - Son Dakika
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