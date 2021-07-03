İzmir Valisi Köşger, "Geleneğin Derinliğinden Anadolu" Moda Tasarım Yarışması finaline katıldı - Son Dakika

İzmir'de düzenlenen "Geleneğin Derinliğinden Anadolu Moda Tasarım Yarışması" final defilesine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Olgunlaşma Enstitüleri İzmir ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen "Geleneksel Dokumalar, Zamansız Tasarımlar" temalı, "Geleneğin Derinliğinden Anadolu Moda Tasarım Yarışması"nın, final defilesi ile tamamlandığı bildirildi.

Olgunlaşma Enstitüleri İzmir Kültür ve Sanat Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Köşger ve eşi Fatma Köşger'in de katıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, yarışmanın geleneksel kumaşlara yönelik farkındalığın artırılması ve yeniden tasarlanarak günümüz ihtiyaçlarına yanıt verir hale getirilmesi gibi iki bileşeni olduğunu ifade etti.

Millet olarak zaman zaman birtakım moda akımlarına çabuk kapıldıklarına işaret eden Köşger, şunları kaydetti:

"Bizim ürettiğimiz mallar daha kaliteli, doğal, sağlıklı ve estetik. El emeği göz nuru ile yapıldığı için bir ruh taşıyor. Bu sadece tekstil alanında değil tüm alanlarda geçerlidir. Şimdi geriden gelerek yeniden bin bir emekle kaybolmaya başlayan değerlerimizi canlandırmaya çalışıyoruz. Ama bu arada makas da açılmış. İnsanların günlük yaşamı artık farklı bir yöne evrilmiş. Yapılması gerekeni geç de olsa yapıyoruz. İnşallah bundan sonra kendi kumaşımızla, kendi doğal estetik modamızla tüm dünyaya kendi mesajımızı vermeye devam edeceğiz. Yapılan iş çok kıymetli, emeği geçen herkese ve tüm tasarımcılara teşekkür ediyorum."

Yarışmada 10 finalistin 30 tasarımı defileyle gösterime sunuldu, jürinin değerlendirmesi sonucu belirlenen birinci Melisa Özkar, ikinci Ayşenur Kanak ve üçüncü Taylan Özden'e ödülleri Vali Köşger tarafından verildi.