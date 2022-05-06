İzmir Valisi Köşger, giriş yasağı getirilen ormanları açıkladı - Son Dakika
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İzmir Valisi Köşger, giriş yasağı getirilen ormanları açıkladı

06.05.2022 16:48
İzmir Valisi Köşger, giriş yasağı getirilen ormanları açıkladı

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla 1 Haziran tarihinden itibaren giriş yasağı getirilen ormanları açıkladı.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla 1 Haziran tarihinden itibaren giriş yasağı getirilen ormanları açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla orman yangınlarının önüne geçilmesi için giriş yasağı getirilen ormanları liste halinde duyurdu. Açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, ciğerlerimizi daha fazla yakmasın diye, giriş yasağı getirdiğimiz ormanları paylaşıyoruz. Lütfen yasaklı alanlara olduğu kadar diğer ormanlarımıza da hep birlikte sahip çıkalım, geleceğe nefes olalım" ifadelerine yer verildi. Vali Köşger'in açıkladığı listede, Çiçekli, Atatürk, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere ile Çağlan civarı ve ağaçlandırma sahası, Kırkgeçit- Çatalçam, Karadere, Yamanlar- Karagöl, Meryemana, Mehmetler, Korucuk, Nif dağı, Kartal, Doğanbey, Armutlu- Bayramlı yol güzergahı, Kurudere köyü hudutlarındaki tüm ormanlar, Kestane Deresi, Aliağa ilçesi Merkez Ormanları, Pınarcık, Buca-Sarnıç ve Oğlananası ormanları yer aldı.Açıklamada, aynı zamanda karar ve önlemlerin uygulanmasına aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun göre işlem yapılacağı belirtildi.


İzmir Valisi Köşger, giriş yasağı getirilen ormanları açıkladı
İzmir Valisi Köşger, giriş yasağı getirilen ormanları açıkladı
İzmir Valisi Köşger, giriş yasağı getirilen ormanları açıkladı
İzmir Valisi Köşger, giriş yasağı getirilen ormanları açıkladı
YORUMLAR
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Yavuz Selim Köşger, Haziran, Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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