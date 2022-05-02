Vali Köşger, huzurevi sakinlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Köşger, huzurevi sakinlerini ziyaret etti

02.05.2022 16:23

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Köşger, Karabağlar'daki İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin bayramını kutladı.

Huzurevinde kalanlarla sohbet eden Köşger, burada kalanların talep ve isteklerini dinledi.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Köşger, yurtta ve İzmir'de güzel bir bayramın idrak edildiğini söyledi.

Kerim bir devlet anlayışıyla devlet korumasına ihtiyacı olanlara el uzattıklarını dile getiren Köşger, şunları kaydetti:

"Devletimizin koruması altında olan büyüklerimizin hatırı sorduk. Ziyaretimizden duydukları memnuniyeti dille getirerek çok mutlu olduklarını söylediler. Kerim bir devlet anlayışıyla kim hangi noktada devletin korumasına, yardımına ihtiyaç duyuyorsa, o nokta da devletimiz elini uzatıyor, korumaya ihtiyaç duyan her vatandaşımıza elimizi uzatmaya çalışıyoruz."

Yeni huzurevi projesi

Köşger, İzmir'e yeni bir huzurevi projesi çalışmasının sürdüğünü belirterek, "Yeni yapılacak huzurevi için bir hayırsever vatandaşımız talip oldu. O yapmazsa devletimiz yeni bir huzurevi inşa edecek. İzmir'de çok talep var. Sırada bekleyen çok sayıda vatandaşımız var huzurevinde kalmak için. Proje çalışmaları tamamlanmak üzere." diye konuştu.

Köşger, huzurevi ziyaretinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ve tedavi gören hastalar ile kentteki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Vali Köşger, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Vali Köşger, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Vali Köşger, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Vali Köşger, huzurevi sakinlerini ziyaret etti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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