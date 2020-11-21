İzmir Valisi Köşger'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

İzmir Valisi Köşger'in koronavirüs testi pozitif çıktı
21.11.2020 19:27
İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, dün PCR testi yaptırdığını ve bugün sonucun pozitif çıktığını belirtti. Köşger yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bugün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah'tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun" ifadelerini kullandı.
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