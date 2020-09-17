İzmir Valisi Köşger: "İzmir'de pozitif vakalı kişilerle temaslı olanlara test yapmaya başladık" - Son Dakika

İzmir Valisi Köşger: "İzmir'de pozitif vakalı kişilerle temaslı olanlara test yapmaya başladık"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak-Karşıyaka Vapuru ve Karşıyaka Çarşısı'nda korona virüs denetimi yaptı.

İzmir Valisi Köşger:

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak- Karşıyaka Vapuru ve Karşıyaka Çarşısı'nda korona virüs denetimi yaptı. Vali Köşger, İzmir'de Türkiye'de ilk kez pozitif vakalı kişilerle temaslı olan kişilere test yapmaya başladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu yaşam alanlarında denetim yapılması kararı alınmıştı. Genelge kapsamında İzmir'de de denetimler gerçekleştirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyet ile birlikte Konak Vapur İskelesi, Konak-Karşıyaka Vapuru, Karşıyaka Varup İskelesi ve Karşıyaka Çarşısı'nda denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında Vali Yavuz Selim Köşger, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

"Temaslı olan kişilere de test yapmaya başladık

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Yavuz Selim Köşger, "Türkiye'den genelinden farklı olarak İzmir'de farklı bir uygulamayı da yapmaya başladık. Temaslı olan kişilere de test yapmaya başladık. Aşı bulununcaya kadar bu işi kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. İzmir'de çok daha kontrollü bir şekilde ilerliyoruz. Pozitif vakaları çok daha sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Temaslı olan kişileri de mahalle denetim ekiplerimiz takip ediyoruz. Esnek mesai uygulamasını da en erken başlatan illerden birisiyiz. Ayrıca kademeli mesaiyi de Türkiye'de ilk önce İzmir'de başladı. Konak ilçesinde 28 bin çalışan var. Burada bir yığılma olduğu için 14 bin çalışan saat 8.00'de diğer 14 bin çalışan ise saat 9.00'da mesaiye başlıyor. Trafikte yığılmayı önleyici bir tedbir almıştık bu uygulamamız İstanbul ve Ankara gibi illerde de yapılmaya başlandı" dedi.

İzmir'de 14 kişi KYK yurtlarında kalıyor

Zaman zaman toplu taşıma araçlarında korona virüs kurallarının ihlal edildiği yönünde şikayetler aldıklarını söyleyen Köşger, "Bugün 30 ilçemizin kaymakamları, emniyet ve sağlık müdürleriyle video konferansla bir toplantı yaptık. Bütün bundan sonra arkadaşlarımız sahaya çok daha iyi basacaklar. Toplu taşıma araçları başta olmak üzere toplu yaşanılan mekanları kontrol altında tutacağız. Bugün Konak-Karşıyaka vapurunda maske ve mesafe denetimi yaptık. Bu kurallara da riayet edildiğini gördük. İnşallah bu örnek bütün İzmir'de uygulanır diye umut ediyoruz. Karantina kurallarına uymayanlar için Kredi Yurtlar Kurumu'ndan iki yurt ayarladık. Uymayanları orada ikamete mecbur tutacağız. Şu anda 14 kişi o yurtlarda kalıyor. Ayrıca eğlence mekanlarını illegal bir şekilde başka bir mekan olarak dönüştürmeye çalışanların üzerine gideceğiz ve onlar için kapatma cezaları gelecek" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Selim Köşger, Karşıyaka, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger: 'İzmir'de pozitif vakalı kişilerle temaslı olanlara test yapmaya başladık' - Son Dakika

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