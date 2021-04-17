Son dakika: Vali Köşger, kentte Kovid-19 vaka sayısında düşüş olmadığını söyledi - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin, "İzmir özelinde de koronavirüs ile ilgili vakaların stabil gittiğini 1 haftadır gözlemliyoruz ama bir düşüş yok. Aşağı yukarı aynı rakamlar her gün geliyor." dedi.

Köşger, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen "dinamik denetime" katıldı.

Manisa'dan İzmir'e giriş istikametinde polis ve jandarmanın müşterek denetim yaptığı Sabuncubeli'ndeki uygulama noktasında ekiplerin denetimine katılan Köşger, ekiplerce durdurulan sürücülere uyarılarda bulundu

Köşger, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin sıkılaştırılmasıyla ilgili uygulamaları yerinde görmek üzere geldiklerini söyledi.

Şehir içinde trafiğin seyreldiğini anlatan Köşger, "Yapılan kontrollerde kural dışı vatandaşlarımızın seyahat etmediğini görüyoruz. Dinamik denetim dediğimiz dönemde ekonomik hayatı tamamen durdurmamız gibi bir şey söz konusu değil. Ekonomik faaliyet, üretim devam ediyor. Seyahat eden araçların birçoğu üretimle ilgili. Çeşitli durumlar da söz konusu. Bazı vatandaşlarımızın doktor randevusu oluyor." diye konuştu.

Köşger, dün yapılan denetimlerde polis bölgesinde 800, jandarma bölgesinde de 200'ü aşkın kişiye cezai işlem yapıldığını bildirdi.

Kontrollerin süreceğini ve 10-15 günlük süreçte sonuçların gözlemleneceğini vurgulayan Köşger, şunları belirtti:

"Eğer bu sürede rakamlar aşağıya düşmezse Cumhurbaşkanımız da ifade etti, daha da sert tedbirler gelme ihtimali var. Şu ana kadar vatandaşlarımızın kurala uyduğunu gözlemliyoruz. İzmir özelinde de koronavirüs ile ilgili vakaların stabil gittiğini bir haftadır gözlemliyoruz ama bir düşüş yok. Aşağı yukarı aynı rakamlar her gün geliyor. İçinden geçtiğimiz süreçte hastalıkla ilgili her aşamada yeni bir şey öğreniyoruz, ortaya çıkıyor. Neden bu kadar arttı ve burada kaldı anlamaya çalışıyoruz."

Köşger, aşılama faaliyetlerinin seri olarak devam ettiğini, ağustos ayı itibariyle İzmir'de de yüzde 50'yi bulmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bir gazetecinin kentteki yoğun bakımlarda yatak bulunamadığına dair haberlerin çıktığını hatırlatması üzerine Köşger, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımızın söylediği bir oran var. Bu yüzde 80 doluluk oranı. Bu rakam doğru ama bu sadece koronavirüsten kaynaklı doluluk oranı değil. İzmir'de faaliyetler normal seyrinde devam ediyor. Tüm tıbbi müdahaleler, ameliyatlar, operasyonlar ve yapılması gereken tedaviler yapılmaya devam ediyor. Bütün rahatsızlıklardan kaynaklı yoğun bakım doluluk oranı bu. Şu an için İzmir'de yoğun bakım doluluk oranı itibariyle ekstra tedbirler alacak bir durum görmüyoruz. Ancak bazı vilayetlerde farklı uygulamalar yapılabiliyor. Onlar koronavirüsten gelen yoğun bakımın çok artması nedeniyle bazı rutin yoğun bakım gerektiren tedavileri öteleyebiliyorlar. Biz henüz gündelik rutinimizin dışında bir uygulama yapmadığımız için doluluk böyle gözüküyor. İhtiyaç duyulursa bazı çok acil olmayan tedaviler ötelenebilir ve yoğun bakıma öncelik verilebilir ancak şu anda İzmir'de onu gerektirecek bir durum yok. Kasım, aralık ayında ulaştığımız pik noktanın yarısından da aşağıdayız şu anda. Biz o noktada bile yoğun bakım doluluk oranı açısından sıkıntı çekmedik. İzmir'de bu anlamda bir sıkıntı olmaz."

Köşger, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.