İzmir Valisi Köşger, kentte Kovid-19 vakalarındaki artışı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Kovid-19 vaka sayılarındaki artış trendinin yavaşlamakla birlikte devam ettiğini söyledi.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" gerçekleştirildi.

Bayraklı ilçesinde bir alışveriş merkezinde yapılan denetimlere katılan Vali Köşger, esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Köşger, İzmir'in risk haritasında turuncu grupta yer almaya devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan daha fazla hassasiyet beklediklerini söyleyen Köşger, "İzmir'de artış trendi biraz yavaşlamakla beraber devam ediyor. Yüzü geçtiğimiz takdirde kırmızı gruba girip yine bir üst kategorideki yasaklardan etkilenme durumumuz söz konusu. Öncelikle kendi sağlığımızı düşünerek vatandaşlarımızın tedbirlere riayet etmesini bekliyoruz. İzmirli vatandaşlarımızın kurallara uymaya çalıştıklarını da gözlemliyorum." dedi.

İzmir'de vaka artış hızının yavaşladığını aktaran Köşger, "İzmir çok şükür çok hızlı gitmiyor. Ama düşürmemiz lazım. Bizim hedefimiz mavi alana geçmek. İzmir tamamen serbestleşsin." diye konuştu.

14 bin kişilik ekiple denetim

Bugün denetledikleri bölgelerde kurallara olabildiğince uyulduğunu gözlemlediklerini aktaran Köşger, hafta sonları mesire alanları, Kordon, İnciraltı gibi bölgelerde bu konuda sorunlar yaşandığını, yoğunluğun oluştuğu tüm bölgelerde denetimlerin artırıldığını kaydetti.

Denetlemeyle ilgili 13 bin kişilik bir ekip oluşturulmasının öngörüldüğünü ancak bu rakamın 14 bine ulaştığını aktaran Köşger, "Güvenlik güçleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, zabıtalar denetleme yapmaya çalışıyor. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var; herkesin başına bir polis dikemeyiz. Herkesin kendi sağlığını kendi koruması lazım." dedi.

Turizm sezonunun yaklaştığını, salgından en çok etkilenen sektörler arasında yer alan hizmetler sektöründeki işletmelerin bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini de aktaran Köşger, "Altın yumurtlayan tavuğu kimse kesmesin. Az olsun ama sürekli olsun. Bir anda çok müşteri alıp vakaları fırlatıp daha kötü bir pozisyona geçmeyelim." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, İzmir'de hastanelerle ilgili bir sıkıntının olmadığını da sözlerine ekledi.