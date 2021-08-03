Vali Yavuz Selim Köşger, Kiraz\'da Çeşitli Temaslarda Bulundu

Vali Yavuz Selim Köşger, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kiraz'a gitti. Hükümet konağı ve belediye ziyaretlerinin ardından ilçedeki kamu yatırımları ile ilgili incelemelerini yerinde gerçekleştiren Vali Köşger, Kiraz programını muhtarlar toplantısı ile tamamladı.

İlçede ilk olarak hükümet konağını ziyaret eden Vali Köşger, burada bir araya geldiği Kaymakam Onur Titiz'den, ilçede yürütülen yatırımlar ve diğer çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından kaymakamlık birimlerinde incelemelerde bulunan Vali Köşger, daha sonra Kiraz Belediyesine geçti. Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile bir araya gelen Vali Köşger, Başkan Özçınar'dan, belediye tarafından sunulan hizmetlere ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Yatırımlara Yerinde İnceleme

Kiraz'daki temaslarına, Suludere Mahallesi Yeraltı Baraj Sahası incelemesi ile devam eden Vali Köşger, DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra mahalle sakinleri ile hasbihal etti.

Küçük Menderes Nehri yatağının, ilçe merkezindeki kısmında hayata geçirilen 'Kanal Kiraz' projesinin bulunduğu alanı yerinde inceleyen Vali Köşger, yine DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar ile Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'dan proje hakkında bilgi aldı.

75 Yataklı Kiraz Devlet Hastanesinin inşa edileceği alanda da incelemelerde bulunan Vali Köşger'e, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop tarafından bilgi aktarıldı.

Kirazlı Muhtarlarla Toplantı

Kiraz programının sonunda, ilçede görevli 56 muhtarla bir araya gelen Vali Köşger, düzenlenen toplantıda hitap ettiği muhtarlara, sıcak karşılamaları ve içtenlikleri için teşekkür etti.

Orman Yangını Hassasiyetleri İçin İzmir'deki Tüm Muhtarlara Teşekkür

Muhtarların sergilediği birlik ve beraberliğin kendisini memnun ettiğini dile getiren Vali Köşger, "Gündemimiz maalesef nahoş hadiselerden oluşuyor. Son bir haftadır gündemimizi orman yangınları işgal ediyor. Çok şükür şu ana kadar İzmir'de bir sıkıntı yaşanmadı. Bunda orman teşkilatımızın duyarlılığı, dikkatli çalışmaları ve gayretleri kadar tüm kademelerdeki arkadaşlarımızın, özellikle muhtarlarımızın dikkatinin de önemi var. Ondan dolayı da muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ağaç, orman, yeşil konusunda duyarlılar. Şüphelendikleri en ufak durumda hemen ilgili birimleri haberdar ediyorlar ve kısa sürede gerekli müdahalede bulunuluyor. Bu süreçte İzmir'de yangın çıkmadı değil, çıkan yangınlar da muhtarlarımızın erken bilgilendirmeleri sayesinde kısa sürede söndürülüyor. Aynı duyarlılığın devam ettirilmesini istiyor, buradan Kiraz muhtarlarımıza hitap ederken, İzmir'deki tüm muhtarlara da aynı mesajı iletiyorum. " dedi.

Aşılama Oranının Artmasından Dolayı Muhtarlara Övgü

Muhtarlarla, gündemin diğer önemli maddesi pandemi ile ilgili değerlendirmelerini de paylaşan Vali Köşger, "Bir taraftan da pandemi ile mücadele ediyoruz. Bugün İl Sağlık Müdürümüz de ilçemizde yapılacak hastane ile alakalı çalışmalar yapmak üzere burada. Ama bugün güzel de bir haber verdi bize. Sağlık Bakanımızın ilan ettiği üzere bugün itibarıyla İzmir, aşılama oranında yüzde yetmişbeşi geçti. Burada sağlık teşkilatımızın gayretleri olduğu kadar muhtarlarımızın da gayreti var. Hizmetin bizzat vatandaşımızın ayağına götürülmesi, aşılamayı üst seviyeye çıkarıyor. " diye konuştu.

"Ülkemizi Çok İyi Bir Gelecek Bekliyor"

Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, ülkemizi güzel bir geleceğin beklediğini kaydeden Vali Köşger, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah sıkıntılı günleri atlatacağız. Bu ülke çok daha kötü günler gördü. 12-13 milyon savaş yılgını insan, bu ülkeyi 7 düvelden kurtardı. Allah'ın izniyle o günler geçti. Biz şimdi önümüze bakıyoruz. Çok daha güzel noktadayız, çok daha güçlü bir ülkeyi idare ediyoruz. Biz çalışmaya devam ettiğimiz sürece, her birimiz bulunduğumuz köyde, bulunduğumuz alanda, yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya devam ettiğimiz sürece, ülkemizden umudumuzu kesmediğimiz sürece, bizleri çok iyi bir gelecek bekliyor. Ondan hiç kuşkum yok. Ufak tefek sıkıntılar olur, onlar çözülecek. Devletimiz bütün organlarıyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu sıkıntıları giderme noktasında elinden gelen gayreti gösteriyor. Daha güzel bir ülkeyi hep beraber oluşturacağız. Bu duygularla, tüm Kirazlı hemşehrilerimize selamlarımızı saygılarımızı iletiniz. "

Vali Yavuz Selim Köşger, muhtarların talep ve beklentilerini de dinlediği toplantının ardından ilçeden ayrıldı.