İzmir Valisi Köşger: "Korona virüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı" - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını belirterek korona virüs konusunda uyarılarda bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de Covid-19 tehlikesinin artarak devam ettiğini belirtti.

İzmir'deki durum konusunda bilgi veren Köşger açıklamasında, "İzmir'de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Korona'nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son 2 günde 15 hemşehrimizi koronadan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı. - İZMİR