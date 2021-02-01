İzmir Valisi Köşger, küçük Kaan için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek oldu - Son Dakika

İzmir Valisi Köşger, küçük Kaan için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek oldu

01.02.2021 21:09

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemalpaşa ilçesinde yaşayan küçük Kaan Karaca için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemalpaşa ilçesinde yaşayan küçük Kaan Karaca için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.

Kemalpaşa'da Kaan için oluşturulan kan bağışı noktasını ziyaret eden Köşger, 2 yaşındaki Kaan'ın durumu hakkında babası Ercan Karaca'dan bilgi aldı.

Köşger, gazetecilere, Kaan'ın tedavisi için gerekli kök hücreyi bir an önce bulmaya çalıştıklarını, ailenin de bu doğrultuda bir kampanya başlattığını kaydetti.

Kaan'ın ailesinin kendisine sosyal medyadan ulaştığını ifade eden Köşger, şöyle konuştu:

"İl Sağlık Müdürlüğümüz konuya el attı ve çocuğumuzun tedavisiyle ilgili her şey yapılmaya çalışılıyor. Hastanelerimizin bütün altyapısı yavrumuzun emrinde. Bu hastalığın tedavisinde kök hücre nakli çok önemli. Bununla ilgili bağış kampanyası ülke çapında başlatılmış durumda. Kızılayın arşivinde bulunan kök hücrelerden henüz Kaan yavrumuzun ihtiyacına cevap verebilecek eşleşme sağlanamadı. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığının artmasını temenni ediyoruz. Bu durumdaki çocuklarımızın tedavi edilebilmesi için bu arşivin gelişmesi gerekiyor. İnşallah bu kampanya bir farkındalık oluşturur ve Kaan yavrumuz başta olmak üzere bütün ihtiyaç duyan yavrularımızı en kısa sürede tedavisini sağlarız."

Türkiye'nin sağlıkta çok önemli adımlar attığına işaret eden Köşger, sağlık çalışanlarının da Kovid-19 salgını sürecinde büyük fedakarlıklarla çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi. ???????

İzmir Valisi Köşger, küçük Kaan için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek oldu
İzmir Valisi Köşger, küçük Kaan için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek oldu
İzmir Valisi Köşger, küçük Kaan için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek oldu
İzmir Valisi Köşger, küçük Kaan için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek oldu

Yavuz Selim Köşger, Ercan Karaca, Kök Hücre, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger, küçük Kaan için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek oldu - Son Dakika


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