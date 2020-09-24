İzmir Valisi Köşger, Menemen'de Kur'an kursu ek binası temel atma törenine katıldı - Son Dakika

İzmir Valisi Köşger, Menemen'de Kur'an kursu ek binası temel atma törenine katıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen ilçesinde Demir Erkek Yatılı Kur'an Kursu ek hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

İzmir Valisi Köşger, Menemen'de Kur'an kursu ek binası temel atma törenine katıldı, System.String[]

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen ilçesinde Demir Erkek Yatılı Kur'an Kursu ek hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

Köşger, buradaki konuşmasında hayırsever iş adamı Faruk Demir'in hem milli eğitimle ilgili yatırımlarda desteği olduğunu hem de manevi katkısını esirgemediğini ifade etti.

Vali Köşger şunları kaydetti:

"Bu tür durumlarda bu kişiler iki tarafı da ihmal etmiyor. Hem dünyevi hem uhrevi işleri ihmal etmeyen iki kanatlı kuş misali. İnşallah güzel hizmetleriyle Menemen'e, İzmir'e katkıları devam eder. Kendisinden Allah razı olsun. Bu yapılan hizmet de atılan temel de hayırlara vesile olsun. Burada inşallah diyanetimizin ve devletimizin kontrolünde hafızlar yetişecek. O çocuklarda burada hem hafızlıklarını tamamlayacaklar hem de lise eğitimlerini tamamlayarak üniversite eğitimlerine de devam edecekler. Memleketimizin bu tür kendi milli ve manevi köklerinden gelen, çağın bilgisi ve ilmiyle donanan insanlara çok ihtiyacı var. Allah Faruk Bey'in hayrını kabul etsin, Allah devamını getirsin." diye konuştu.

Demir Erkek Yatılı Kur'an Kursunun 2014-2015 yılında açıldığını aktaran Menemen Müftüsü Mehmet Seven de 15 öğrencinin hafızlık diplomasını aldığı kursta pandeminin gidişatına göre gelecek aylarda 9 öğrencinin daha hafızlık sınavına gireceğini bildirdi.

Seven, "Mevcut kapasitemiz 45 öğrenci. Ama pandemi şartlarında 23 hafız öğrenciyi hali hazırda barındırabiliyoruz. 20 öğrenci de online olarak eğitime katılıyor. Yeni ek hizmet binası ile birlikte Kur'an kursunun öğrenci kapasitesi 75'e çıkacak. Yaptığımız ek hizmet bölümleri bu duruma da imkan verecek." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an kursu hafızlarından Furkan Özgün Kuran-ı Kerim tilaveti yaptı.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın açılış duasını yaptırdığı törende kurban kesildi.

Temel atma töreninin ardından Kaymakamlık ziyaretinde bulunan Köşger, ilçedeki çalışmalar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında Kaymakam Fatih Yılmaz'dan bilgi aldı.

Vali Köşger, Kaymakam Fatih Yılmaz ile görüşmesini ardından Menemen'in önde gelen kurum ve kuruluşlarının başkanları ile toplantı yaptı.

Selim Köşger, Menemen, Erkek, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger, Menemen'de Kur'an kursu ek binası temel atma törenine katıldı - Son Dakika

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