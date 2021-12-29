İzmir Valisi Köşger, Nazarköy'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy Mahallesi'nde gerçekleştirilecek kırsal turizm potansiyelini artırma projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Köşger'e AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Organize Sanayi Odası Başkanı Kamil Porsuk, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz ile MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı eşlik etti.

Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede turizmi canlandırmak istediklerini belirtti.

İzmir'de turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini aktaran Köşger, "Nazarköy de bu anlamda el emeği göz nuruyla dünyada ender olan bir hediyelik eşya üretim merkezi. Burası çok değer kazanacak bir yer. Bazı küçük dokunuşlar yapmamız lazım. Nazarköy'ü İzmir turizmine daha çok katkı sağlayacak bir yer haline getirebiliriz. Onun için hep birlikte çalışacağız." dedi.