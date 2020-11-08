İzmir Valisi Köşger, taşıma ücretlerinin sabitlendiğini açıkladı - Son Dakika

İzmir Valisi Köşger, taşıma ücretlerinin sabitlendiğini açıkladı

08.11.2020 19:00
İzmir Valisi Köşger, taşıma ücretlerinin sabitlendiğini açıkladı, System.String[]

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, alınan kararla taşınma ücretlerinin sabitlendiğini belirterek, "İzmir Esnaf Odamız, aldığı kararla deprem boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi" dedi.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, alınan kararla taşınma ücretlerinin sabitlendiğini belirterek, "İzmir Esnaf Odamız, aldığı kararla deprem boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi" dedi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim Cuma günü 6.6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binada hasar meydana gelirken, riskli binalarda oturanlar ise taşınmaya başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taşıma ücretlerinin sabitlendiğini söyledi. Köşger, "Tam bir birlik ve dayanışma ruhuyla depremzede hemşehrilerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. İzmir Esnaf Odamız, aldığı kararla deprem boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi" ifadelerini kullandı. Merkezde bulunan hasarlı binalarda geçerli taşınma ücretleri 1+1 dairelerde 1200, 2+1 dairelerde 1500 ve 3+1 dairelerde 2000 lira olarak belirlendi.


İzmir Valisi Köşger, taşıma ücretlerinin sabitlendiğini açıkladı
İzmir Valisi Köşger, taşıma ücretlerinin sabitlendiğini açıkladı
İzmir Valisi Köşger, taşıma ücretlerinin sabitlendiğini açıkladı
İzmir Valisi Köşger, taşıma ücretlerinin sabitlendiğini açıkladı

Selim Köşger, Deprem, Esnaf, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger, taşıma ücretlerinin sabitlendiğini açıkladı - Son Dakika


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