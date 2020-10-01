Vali Köşger, "Temiz Deniz, Mutlu Balıklar" ve "Koç Dağıtım" etkinliklerine katıldı - Son Dakika

Vali Köşger, "Temiz Deniz, Mutlu Balıklar" ve "Koç Dağıtım" etkinliklerine katıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Karşıyaka'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen "Temiz Deniz, Mutlu Balıklar" ve "Koç Dağıtım" etkinliklerinde balıkçılar ve üreticilerle bir araya geldi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Karşıyaka'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen "Temiz Deniz, Mutlu Balıklar" ve "Koç Dağıtım" etkinliklerinde balıkçılar ve üreticilerle bir araya geldi.

Vali Köşger, Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen etkinlikte balıkçıların sorunlarını dinledi. Etkinlikte jandarma, polis ve sivil dalgıçlar denizde temizlik çalışması yaptı.

Vali Köşger, denizden kısa zamanda fazla miktarda çöpün çıkarılmasına dikkati çekerek, "Denizi, çevreyi kirletici unsurların ne kadar acımasızca, vandalca denize savrulduğunu ve denizin nasıl kirlendiğini görmüş olduk." dedi.

Köşger, herkesi denizlerin kirletilmesine karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Koç dağıtım töreni

Vali Köşger ve beraberindekiler, daha sonra Örnekköy Geçici Kurban Kesim Merkezi'nde düzenlenen "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi Koç Dağıtım Programı"na katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'den proje hakkında bilgi alan Köşger, 72 kırvcık koç çekilişini yaparak, hak sahiplerine teslim etti.

Etkinlikte konuşan Vali Köşger, İzmir'in liman, sanayi, deniz, turizm, tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirtti.

Üreticilere dağıtılacak koçların hayırlı olmasını dileyen Vali Köşger, şöyle dedi:

"İzmir tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir şehir. Türkiye'de bilinmeyen bir durum ama büyükbaş hayvancılıkta bir ya da ikinciyiz. 1 milyon 88 bin küçükbaş hayvan sayısıyla Türkiye'de 17'inci sıradayız. Bu ırkın ıslah edilmesi ve daha verimli hale getirilmesi için böyle bir proje düzenlendi. Teslim edilen koçların biri yaklaşık 2 bin 500 lira ve bunun yüzde 75'i hibe, geri kalan yüzde 25'de üretici katkısı."

Vali Köşger, Temiz Deniz, Mutlu Balıklar ve Koç Dağıtım etkinliklerine katıldı
Vali Köşger, Temiz Deniz, Mutlu Balıklar ve Koç Dağıtım etkinliklerine katıldı
Vali Köşger, Temiz Deniz, Mutlu Balıklar ve Koç Dağıtım etkinliklerine katıldı
Vali Köşger, Temiz Deniz, Mutlu Balıklar ve Koç Dağıtım etkinliklerine katıldı

Deniz Mutlu, Karşıyaka, Tarım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Köşger, 'Temiz Deniz, Mutlu Balıklar' ve 'Koç Dağıtım' etkinliklerine katıldı - Son Dakika

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