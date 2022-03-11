İzmir Valisi Köşger, üniversite sanayi işbirliğine dikkat çekti - Son Dakika
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İzmir Valisi Köşger, üniversite sanayi işbirliğine dikkat çekti

11.03.2022 12:57
İzmir Valisi Köşger, üniversite sanayi işbirliğine dikkat çekti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte üniversitelerle iş insanları arasındaki işbirliği ortamının son yıllarda hızla geliştiğini belirtti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte üniversitelerle iş insanları arasındaki işbirliği ortamının son yıllarda hızla geliştiğini belirtti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre üniversite rektörleri, kamu kurumu temsilcileri ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda kent sorunları masaya yatırıldı.

Üniversitenin Çiğli merkez yerleşkesinde gerçekleştirilen programa katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in bir üniversiteler şehri olduğunu belirtti.

Bilişim alanında atılacak adımlarda akademi ile iş dünyasının birlikte çalışması gerektiğini ifade eden Köşger, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehrimizde 9 üniversite var. Bilişim sektöründe İzmir'in ilk sırada yer alması oldukça memnuniyet verici bir durum. İş dünyasının da akademinin ürettiklerini hayata geçirmek gibi bir görevi var. Son yıllarda akademi ile iş dünyası arasındaki mesafenin kaybolduğunu, tarafların ördükleri duvarların da yok olduğunu görüyoruz. Artık akademi konuyu belirlerken sektörün taleplerini dikkate alıyor. Sayfalarca tez ya da proje yapıp arşive kaldırmak yerine 'bunu nasıl uygularız' sorusuna cevap arıyor. İş dünyası da burada üretilen içeriğe kayıtsız kalmıyor. Birliktelik tabii olarak bir sinerji ortaya çıkarıyor."

Kampüs içinde külliye projesi

Rektör Köse de üniversitelerinin genç bir yükseköğretim kurumu olmasına rağmen kısa zamanda önemli mesafe kat ettiğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar yapmak, mesleki ve akademik alanda yetkin, temel değerlerle donanmış bireyler yetiştirme misyonuyla kurulduklarını aktaran Köse, "yaşayan bir kampüs" olmayı hedeflediklerini kaydetti.

İslami İlimler Fakültesi'nin de uygulama amaçlı kullanacağı bir külliyeyi inşa etmeyi planladıklarını aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Dinin öğrenilmesinde doğru bilgi son derece önemli. Dini bilgi doğru öğretilmediğinde toplumların aleyhlerine kullanılabilecek bir araç haline dönüşüyor. Ülkemiz din öğretim sistemi ise örnek gösterilebilecek yapıda. Bakınız pek çok ülkede dini yapılar üzerinden yönetsel yapılar tasarlanıyor, yürütülüyor. Pek çok ülkede bölücü ve yıkıcı oluşumların bu yapıları kullandığına şahit oluyoruz. Külliyede sağlıklı bilgiyi öğretmek için herkesin katılabileceği kurslarımız da olacak. Projesini oluşturduğumuz ve yerini belirlediğimiz kampüs içindeki alanda yapımına başlayacağımız cami için hayırseverlerimizi göreve çağırıyoruz."

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Yavuz Selim Köşger, Üniversite, Kampüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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