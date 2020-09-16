İzmir Valisi Köşger, Urla ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Urla ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.
Vali Köşger, ilk olarak Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can'ı ziyaret etti, ilçedeki çalışmalara ilişkin bürokratlardan bilgi aldı.
Ziyaretin ardından Tarihi Arasta Çarşısı ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde incelemede bulunan Köşger, vatandaşlarla sohbet etti.
Vali Yavuz Selim Köşger, Urla'daki şehit ailelerini ziyaretinin ardından İzmir Yüksek Teknoloji (İYTE) Danışma Kurulu Toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:31 - Kaynak: AA
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