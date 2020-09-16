İzmir Valisi Köşger, Urla ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Ziyaretin ardından Tarihi Arasta Çarşısı ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde incelemede bulunan Köşger, vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Köşger, ilk olarak Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can'ı ziyaret etti, ilçedeki çalışmalara ilişkin bürokratlardan bilgi aldı.

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