İzmir Valisi Köşger, vatandaşları Zafer Bayramı'nda İstiklal Marşı'nı balkonlardan okumaya davet... - Son Dakika

"Bu yıl pandemi nedeniyle etkinlik anlamında kısıtlı fakat ruh ve heyecan noktasında en üst seviyede kutlayacağımız bayramda İzmirli hemşerilerimizi, evlerinin camları ve balkonlarında şanlı al bayrağımızla birlikte saat 21.00'de İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum."

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam