İzmir Valisi Köşger, yapımı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesini gezdi - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Köşger, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop eşliğinde hastane inşaatını gezdi.

Yüklenici firma yetkilileri, Köşger ve beraberindeki heyete, 618 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 2 bin 60 yatak kapasiteli sağlık yatırımının proje ve vaziyet planı ile ilgili bilgi verdi.