İzmir Valisi Köşker, 111 arıcıya 555 kovan dağıttı - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık ilçesinde 111 arıcıya 555 polen tuzaklı kovan dağıtımı için düzenlenen törene katıldı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kınık ilçesine gelen Vali Köşger'i Hükümet Konağı önünde Kaymakam Erol Türkmen, Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve protokol üyeleri karşıladı.

Kaymakam Türkmen ve Belediye Başkanı Sadık Doğruer'den ilçe hakkında bilgiler alan Vali Köşger, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen polen tuzaklı arı kovanı dağıtım programına katıldı.

Programda konuşan Vali Köşger, "İzmir, sanayide, turizmde, ticarette, hizmet sektöründe olduğu gibi tarımda da öncü kentlerden birisidir. Hayvancılıkta olduğu gibi arıcılıkta da Türkiye'de önemli bir noktadayız ve 6'ıncı sıradayız." dedi.

Arıların insan hayatı için hayati öneme sahip bir canlı olduğunu belirten Vali Köşger, "Arı sayısını ne kadar artırırsak hiç kimseye zarar vermeden, alanını daraltmadan, ürününü azaltmadan tam tersine çoğaltarak dünyanın en verimli, sıhhi ve insanlık yararına olan ürünlerini almaya devam ederiz. Bugün burada 111 çiftçimize 555 polen tuzaklı kovan dağıtıyoruz. Bu kovanlar arıcılarımıza bal dışında diğer ürünlere de yönelmelerine katkı sağlayacak." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de üreticilere 2019 yılı itibariyle 647 milyon lira civarında tarımsal destek verdiklerini belirtti.

Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Özen, "İzmir'de 230 bin kovan var ve yıllık 3 bin tona yakın bal üretimimiz var. Bugün 111 üreticimizi desteklemek için 555 polen tuzaklı kovan dağıtıyoruz. Bu kovanlar da ekonomik ve sağlıklı bir ürün olan polen üretimi yapılacak. Biz bal üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız ama polen ve propolis üretiminde biraz geri kalmış durumdayız. Dağıttığımız bu kovanlarla bu ürünlerin artırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak 111 üreticiye 555 polen tuzaklı kovan dağıttı.