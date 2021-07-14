Üye Girişi
İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger'in, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı (2021) - Son Dakika

İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger'in, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı (2021)

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:08
İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger'in, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı (2021), System.String[]

"15 Temmuz 2016 tarihinde Aziz Milletimizin iradesine yönelik gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde destansı bir direnişle bozguna uğratılmasının gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

"15 Temmuz 2016 tarihinde Aziz Milletimizin iradesine yönelik gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde destansı bir direnişle bozguna uğratılmasının gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

Bu gurur ve coşkuyu yaşayan ve bizlere yaşatan Aziz Milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Bilindiği gibi 15 Temmuz; devletin kurumlarına sızmış hainlere karşı, Aziz Milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığıyla tarihe kaydettiği şanlı zaferidir.

Gücünü ve enerjisini birlik, beraberlik ve hiçbir ayrıma dayanmayan kardeşliğinden alan Aziz milletimizin; kökü nerede olursa olsun, hangi güce dayanırsa dayansın, iradesini hangi şer odağına teslim ederse etsin, yerli ve milli olmayanlara karşı zaferle taçlandırılmış tarihi bir meydan okumasıdır. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilerek yapılan bu meydan okuma; vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin ve bu melanetleri ülkenin başına saranların oyunlarını boşa çıkartan, tuzaklarını bozan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına yönelik derin bir şuurun tezahürüdür.

Tarih boyunca kadim milletler arasında ilk sıralarda yer almamızı sağlayan bu şuur her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağı gibi ülkemizin askeri, siyasi, içtimai ve iktisadi alanlarda küresel güç haline gelmesini de sağlayacaktır.

Büyük Türk Milleti; nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, Çanakkale'de, İstiklal Harbinde ve 15 Temmuzda olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık geleceğine doğru ilerlemeye devam edecektir.

15 Temmuz destanı ve ülkemizin askeri, siyasi, içtimai ve iktisadi alanlarda sağladığı başarı, Aziz Milletimizi tarihi misyonuna uygun olarak bölgesinde ve mazlum İslam Aleminde bir kez daha umut kapısı yapmıştır. Bu durum aynı zamanda bizlere birlik ve dirliğimizi her zaman koruma; başarılarımıza yenilerini ekleme ortak sorumluluğunu da yüklemektedir.

Bu sorumluluk duygusuyla hareket edeceğimize; daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye'nin inşasına devam edeceğimize yürekten inanıyorum.

Emekleriyle, bilgi ve düşünceleriyle, sevgileriyle, fedakarlıklarıyla buna katkı sunan ülkemizin güzide insanlarına saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve O'nun kahraman silah arkadaşlarını, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak Vatan, Millet, Bayrak, İstiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimiz ile aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum.

Yaşayan kahraman gazilerimize sağlık, mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum.

Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin saygıdeğer aile bireylerine ve 15 Temmuz destansı direnişinde yer alan, katkı sunan Aziz Milletimizin her ferdine sonsuz minnetle şükranlarımı sunuyorum.

İzmirli hemşerilerimin ve aziz milletimizin 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. "

Yavuz Selim KÖŞGER

İzmir Valisi

15 Temmuz 2016, 15 Temmuz, İzmir, Milli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger'in, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı (2021) - Son Dakika


Son Dakika

Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı 12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil 12:40 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı 12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı 12:01 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı 11:55 Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti 10:43 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda 10:22 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız 09:31 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız

Son Dakika Haberleri
13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun
12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı
12:39 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu
12:00 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
11:47 Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?
11:46 Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor
11:45 Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun         
13:06
Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu         
12:52
Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı         
12:35
Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu         
12:22
Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı         
11:56
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor         
11:46
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız         
10:41
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz         
08:20
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 13:37:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger'in, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı (2021) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement