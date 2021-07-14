İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger'in, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı (2021) - Son Dakika

"15 Temmuz 2016 tarihinde Aziz Milletimizin iradesine yönelik gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde destansı bir direnişle bozguna uğratılmasının gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

Bu gurur ve coşkuyu yaşayan ve bizlere yaşatan Aziz Milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Bilindiği gibi 15 Temmuz; devletin kurumlarına sızmış hainlere karşı, Aziz Milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığıyla tarihe kaydettiği şanlı zaferidir.

Gücünü ve enerjisini birlik, beraberlik ve hiçbir ayrıma dayanmayan kardeşliğinden alan Aziz milletimizin; kökü nerede olursa olsun, hangi güce dayanırsa dayansın, iradesini hangi şer odağına teslim ederse etsin, yerli ve milli olmayanlara karşı zaferle taçlandırılmış tarihi bir meydan okumasıdır. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilerek yapılan bu meydan okuma; vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin ve bu melanetleri ülkenin başına saranların oyunlarını boşa çıkartan, tuzaklarını bozan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına yönelik derin bir şuurun tezahürüdür.

Tarih boyunca kadim milletler arasında ilk sıralarda yer almamızı sağlayan bu şuur her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağı gibi ülkemizin askeri, siyasi, içtimai ve iktisadi alanlarda küresel güç haline gelmesini de sağlayacaktır.

Büyük Türk Milleti; nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, Çanakkale'de, İstiklal Harbinde ve 15 Temmuzda olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık geleceğine doğru ilerlemeye devam edecektir.

15 Temmuz destanı ve ülkemizin askeri, siyasi, içtimai ve iktisadi alanlarda sağladığı başarı, Aziz Milletimizi tarihi misyonuna uygun olarak bölgesinde ve mazlum İslam Aleminde bir kez daha umut kapısı yapmıştır. Bu durum aynı zamanda bizlere birlik ve dirliğimizi her zaman koruma; başarılarımıza yenilerini ekleme ortak sorumluluğunu da yüklemektedir.

Bu sorumluluk duygusuyla hareket edeceğimize; daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye'nin inşasına devam edeceğimize yürekten inanıyorum.

Emekleriyle, bilgi ve düşünceleriyle, sevgileriyle, fedakarlıklarıyla buna katkı sunan ülkemizin güzide insanlarına saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve O'nun kahraman silah arkadaşlarını, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak Vatan, Millet, Bayrak, İstiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimiz ile aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum.

Yaşayan kahraman gazilerimize sağlık, mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum.

Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin saygıdeğer aile bireylerine ve 15 Temmuz destansı direnişinde yer alan, katkı sunan Aziz Milletimizin her ferdine sonsuz minnetle şükranlarımı sunuyorum.

İzmirli hemşerilerimin ve aziz milletimizin 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. "

Yavuz Selim KÖŞGER

İzmir Valisi