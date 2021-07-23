İZMİR VALİSİ SAYIN YAVUZ SELİM KÖŞGER'İN 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJI (2021)

"Bilindiği gibi ülkemizde basından sansürün kaldırıldığı tarihin yıl dönümü olan 24 Temmuz, 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlanmaktadır.

Halkın doğru, tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık eden basın, önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. İyi işleyen bir medya yapısı doğru ve objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendirerek şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşmasında da önemli görevleri ifa etmektedir.

Bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında bu görevlerin önemi ve etkinliği daha da artmaktadır. Bu görevlerin toplumsal sorumluluk bilinciyle, meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesine uygun bir şekilde yerine getirilmesi kamuoyu adına bir denetleme gücü oluşturarak demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanmasına, milli değerlerimizin benimsetilmesine ve korunmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Dolayısıyla basın ve yayınımızın gelişmiş, ilerlemiş olmasını; ülkemizin gelişmesinde, ileri devletler seviyesine çıkmasında ve vatandaş ile idare arasında köprü olmasında önemli bir unsur olarak değerlendiriyorum.

İzmir basınının, bu konuda mesleğin ilke ve ahlaki değerleri çerçevesinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirdiklerini büyük bir memnuniyetle müşahede ediyorum.

İzmir'in sesinin duyulmasında, spordan sanata, iş dünyasından entelektüel hayata İzmir'in başarılarının kalıcı olmasında bu görev ve sorumluluk bilinciyle hareket eden basının payının büyük olduğuna inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle toplumu ve toplumu oluşturan bireyleri ilkeli bir anlayışıyla tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirme gibi zor ve meşakkatli görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum.

Görevlerine emek ve gönül veren tüm basın emekçilerine sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek hayatı temenni ediyor; ebediyete intikal eden basın mensuplarını rahmetle yad ediyorum. "

Yavuz Selim KÖŞGER

İzmir Valisi