İzmir Valisi Köşger, Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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İzmir Valisi Köşger, Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

29.08.2022 17:18
İzmir Valisi Köşger, Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümünde, bu büyük zaferi bir bayram olarak kutlamanın gurur ve coşkusunu milletçe hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümünde, bu büyük zaferi bir bayram olarak kutlamanın gurur ve coşkusunu milletçe hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında zaferin, Türk milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesi olduğunu ifade etti.

30 Ağustos 1922'de, aziz milletin ordusuyla birlikte dişini tırnağına takarak kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders verdiğini belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Ecdadımızdan emanet ruh ve şuur, milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, hangi şart altında olursak olalım her zaman rehberimiz olarak yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, Türk milleti de hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.

30 Ağustos zaferi gibi bir gururu ve coşkuyu yaşamamıza vesile olan, ülkemizin bağımsızlığını, kalkınmasını ve modernleşmesini sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum."

Köşger, aziz milletin ve İzmirli hemşehrilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

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Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger, Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir Valisi Köşger, Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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