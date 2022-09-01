İzmir'de deprem sonrası boşaltılan okullar yenileniyor - Son Dakika
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İzmir'de deprem sonrası boşaltılan okullar yenileniyor

01.09.2022 10:58
İzmir'de deprem sonrası boşaltılan okullar yenileniyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan 122 okuldan 17'sinin yeniden yapıldığını, 47'sinde yapım çalışmalarının sürdüğünü, diğerlerinde de proje ve ruhsat aşamasında olduklarını bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan 122 okuldan 17'sinin yeniden yapıldığını, 47'sinde yapım çalışmalarının sürdüğünü, diğerlerinde de proje ve ruhsat aşamasında olduklarını bildirdi.

Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile depreme dayanıksız olduğu için yıktırılarak yeniden yapılan Buca İsmet Yorgancılar Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Çocuklarla basketbol oynayarak sohbet eden Köşger, gazetecilere İzmir'de 30 Ekim 2020'de yıkıma neden olan deprem sonrası boşaltılan eğitim kurumlarının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Depreme dayanıksız okulların yeniden yapımına 30 Ekim 2020 depreminden önce başladıklarını, bu depremle birlikte çalışmaların hız kazandığını vurgulayan Köşger, hasar gören 283 okulun yeniden yapımı veya güçlendirilmesinin gündeme alındığını ifade etti.

Vali Köşger, şu bilgileri verdi:

"Yıkımına karar verilen 122 okul var. 17 tanesini şu an itibarıyla yapmış bulunmaktayız. 47 okulun ise yapımı devam ediyor. Diğer 48 okulla ilgili de 20'sinin belediyeler nezdinde yapı ruhsatlandırma süreci devam ediyor. Onları da en seri şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca 41 yeni okul daha bu yıl hizmete hazırlandı.

Güçlendirme kapsamında ise 3 okulumuzun işlemi tamamlandı. 13 okulumuzun işlemleri devam ediyor. Okullarımıza onarım anlamında da 160 milyon lira gibi çok ciddi bir ödenek ayrıldı bu yıl. 283 okulumuzun büyük ve küçük boyutlu onarımları gerçekleştirildi bu ödenekle. Devletimiz eğitim öğretim konusunda hiçbir imkanını esirgemiyor, bu konuda İzmir'e de pozitif ayrımcılık yapılıyor."

Okullarda 3 bin hizmetli görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de İzmir'deki çalışmaları yakından takip ettiğini, kente bu anlamda pozitif ayrımcılık uygulanacağını söylediğini bildiren Köşger, kentteki okulların eğitim öncesi faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için yaklaşık 50 milyon liralık ödenek gönderildiğini, yaklaşık 3 bin hizmetlinin de okullarda görevlendirildiğini anlattı.

İzmir'de yaklaşık 750 bin civarında öğrenci bulunduğunu, bu rakamın birçok ülkenin nüfusundan fazla olduğunu vurgulayan Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün okullarımızın ihtiyaçları giderilmiş durumda. Tabi 122 okulun yıkılıp yeniden yapılması ve güçlendirmeyle ilgili süreçler, zaman alan işler. Buradan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, devletimiz, hükümetimiz eğitim öğretim yılına her türlü imkanları seferber ederek hazır vaziyette. İnşallah hayırlı uğurlu bir eğitim, öğretim dönemi olmasını temenni ediyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de deprem sonrası boşaltılan okullar yenileniyor - Son Dakika

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