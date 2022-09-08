Vali Köşger, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla mesaj yayımladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Köşger, mesajında, bugün ayrı etnik kökenlere, farklı inançlara ve kültürlere mensup insanlarla birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duydukları güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü milletçe, hep birlikte gururla ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Köşger, Kurtuluş Savaşı'nın başlama ve bitiş yeri olan İzmir'in, aziz milletin kurtuluşuna giden yolda kritik adımların atıldığı bir şehir olduğunu,100 yıl önce bugün üzerinde huzurla yaşanılan topraklarda, dünyada emsaline pek rastlanmayacak bir direniş ve savunma sergilendiğini ifade etti.

Cennet vatanın ebediyen Türk yurdu olarak kalması uğruna canlarını feda eden ecdadın tüm Anadolu'da verdiği kahramanca mücadeleyle emsalsiz bir zafer kazanıldığını aktaran Köşger, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet sürecek bağımsızlığının en sağlam temelleri, İzmir'de atılan ilk kurşunla ve Anadolu'dan süpürülen düşmanın İzmir'den denize dökülmesiyle atılmıştır. Düşmana karşı başını dik tutan, bağımsızlığı, onuru ve vatanı uğruna çekinmeden canını ortaya koyan Hasan Tahsin'ler, Süleyman Fethi Bey'ler, Fahrettin Altay'lar, Yüzbaşı Şerafettin'ler ve daha nice kahramanın, düşmanları dahi kendilerine hayran bırakacak duruşları, aziz milletimizin vatan şuurunun eşsiz birer örneğidir. Vatan sevgisi hayatlarından ve her türlü duygudan üstün olan ecdadımızın emaneti olan bu topraklara bugün bizler nasıl sahip çıkıyorsak, nice 100 yıllarda evlatlarımızın aynı şuur ve sadakatle sahip çıkacağından şüphe etmiyoruz."

Şehitlerin saygıdeğer ailelerine, yakınlarına ve kahraman gazilere sevgi ve saygılarını sunduğunu belirten Köşger, "Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, Hasan Tahsin'i, Süleyman Fethi Bey'i, Yüzbaşı Şerafettin'i, gazilerimizi ve adları bilinmeyen nice gizli kahramanı sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.