İzmir Valisi Köşger: Koronavirüs nedeniyle herhangi bir yasaklama düşünmüyoruz - Son Dakika
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İzmir Valisi Köşger: Koronavirüs nedeniyle herhangi bir yasaklama düşünmüyoruz

27.07.2022 15:27
İzmir Valisi Köşger: Koronavirüs nedeniyle herhangi bir yasaklama düşünmüyoruz

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte, koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığını ancak kısıtlama ve yasak getirilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte, koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığını ancak kısıtlama ve yasak getirilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Vali Yavuz Selim Köşger, kentte koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığını, ancak herhangi bir kısıtlama ve yasak getirilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Köşger, "Mayıs ayı başında vaka sayıları 50'lere kadar inmişti, entübe sayısı da 2'ydi. Fakat şu anda entübe sayısı 40. Yoğun bakım da 130 olmak üzere ciddi bir artış var. Yoğun bakımlarda şu an için bir sıkıntı yok ama tekrar bir artışa geçtik. Bu konuyla ilgili sağlıkçılar başlangıca göre ölümcüllüğün daha az olduğunu değerlendiriyor. Şu aşamada vatandaşlarımızın maske takmasını mecbur tutacak bir durum yok. Takmak isteyen taksın. Herhangi bir yasaklama yapmayı düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızı kendi tedbirlerini almaları konusunda uyarıyoruz. Pandemi süreci tüm dünyada ekonomi başta olmak üzere birçok alanda sorun ortaya çıkardı. Sağlık her şeyden önemli. Vatandaşımızı kendi tedbirini alması konusunda uyarıyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Yavuz Selim Köşger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger: Koronavirüs nedeniyle herhangi bir yasaklama düşünmüyoruz - Son Dakika

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