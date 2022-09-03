Vali Köşger'den İzmir'deki eğitim altyapısına yönelik açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Köşger'den İzmir'deki eğitim altyapısına yönelik açıklama

03.09.2022 17:16
Vali Köşger'den İzmir'deki eğitim altyapısına yönelik açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu bildirdi.

Köşger, yaptığı yazılı açıklamada, resmi ve özel okullar dahil olmak üzere 2 bin 496 okul ve eğitim kurumunda 30 bin 151 derslik bulunduğunu, 56 bin 79 öğretmenin görev yaptığını kaydetti.

Eğitim kalitesi iyi durumda olan İzmir'de 738 bin 273 öğrenciye çok daha iyi hizmet sunulacağını ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"Temel eğitim hizmetlerinde okul öncesi 5 yaş okullaşma oranı Eylül 2021'de yüzde 69 iken Ağustos 2022 sonu itibarıyla bu oranı yüzde 90'a ulaştırmış bulunuyoruz. 5 yaş seviyesinde 49 bin 177 öğrencinin okullaşması sağlandı. Kapalı durumdayken açılması uygun görülen köy okullarından 26 ilkokul hizmete alındı. Bu okullar için kısa süre önce Milli Eğitim Bakanlığımızdan 16 milyon 323 bin 800 lira ödenek gönderildi. 10 Bin Okul Projesi kapsamında 397 okulumuza materyal ve donatım destekleri sağlandı."

Depreme karşı dayanıksız olduğu için boşaltılan 122 okuldan 17'sinin yeniden yapıldığını aktaran Köşger, "Geriye kalan 48 okulumuzdan 20'si adına ilgili belediyelere ruhsat başvurusu yapılmıştır. 28 okulumuzun proje çalışmaları ise devam etmektedir. Yık-Yap kapsamı haricinde 24 okul olmak üzere 2020 yılından itibaren ilimizde toplam 41 okul daha eğitim öğretime kazandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle bazı okullarda güçlendirme faaliyetlerinin yapıldığını aktaran Köşger, 3 okulun işlemlerinin tamamlandığını, güçlendirme çalışmaları devam eden 10 okulun da eylül ayında teslim alınacağını, bazı okullarda ise çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Köşger, İzmir'deki okullara yönelik destek hizmetlerine ilişkin de toplam 48 milyon 428 bin 639 lira ödenek gönderildiğini, İŞKUR kapsamında 2 bin 980 temizlik görevlisinin okullarda göreve başlayacağını kaydetti.

YORUMLAR
500
Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti İzmir'de down sendromlu gencin damatlık giyme hayali gerçek oldu İzmir'de down sendromlu gencin damatlık giyme hayali gerçek oldu
Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Köşger'den İzmir'deki eğitim altyapısına yönelik açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:42 Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
15:01 İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 17:17:13. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Köşger'den İzmir'deki eğitim altyapısına yönelik açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement