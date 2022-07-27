İzmir'de Tarihi Vali Konağı'nın Katip Çelebi Üniversitesi'ne Tahsisi İptal Edildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak Mithatpaşa Caddesi'nde hırsızlar tarafından yağmalanması tepki çeken tarihi İzmir Vali Konağı'nın Katip Çelebi Üniversitesi'ne tahsisinin iptal edildiğini açıkladı. Binanın yeniden vali konağı olarak restore edileceğini belirten Köşger, "Orayı yeniden valililerimizin kullanımına tahsis edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi kıymetli misafirleri orada ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bugün Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile birlikte valilik binasında basın toplantısı düzenledi. Köşger, Mithatpaşa Caddesi üzerindeki tarihi İzmir Vali Konağı'nın üniversiteye tahsisini iptal ettiklerini belirterek, kent gündemine dair de açıklamalar yaptı.

"EYLÜL AYINDA İHALESİ YAPILACAK"

Tarihi İzmir Vali Konağı'nda restorasyon çalışmalarının Anıtlar Kurulu'ndan çıkacak karar sonrası başlayacağını söyleyen Köşger, şöyle konuştu:

"Vali Konağı çok uzun yıllar kıymetli misafirler ağırlamış, İzmir'in simge yapılarından biri. Bina yıpranmış ve işlevini yerine getirmediği için takas yapılmış. Burası Katip Çelebi Üniversitesi müştemilatı yapılmak üzere devredilmiş. Bu anıt yapıların restorasyonu bir anda olmaz, kolay olsaydı valilerimiz onu terk edip başka formül düşünmezlerdi. Süre alan bir iş olduğu için böyle bir tercih yapılmış. Kamuoyu hassasiyeti de dikkate alınarak yeni bir karar aşamasına geldik. Tahsisi iptal ettik. Tekrar valiliğe alıyoruz. Sayın rektörümüzün de onayıyla konağı geri aldık. Orayı restore ederek, günün koşullarına cevap verecek şekilde valililerimizin kullanımına tahsis edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi kıymetli misafirleri orada ağırlamaya devam edeceğiz. 9-10-11 Ağustos'ta olacak kurul toplantısına projesini yetiştirip onaylatacağız. En geç eylül ayında ihalesi yapılacak ve bir buçuk ay içinde restorasyonu tamamlayacağız."

"POLEMİK OLMASI ÜZDÜ"

Konağın durumuna ilişkin de konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, şöyle devam etti:

"Tabandan nem alıyor, ısıtma ve soğutma problemi var. Binanın tüm altyapısı yıpranmış olduğu için zaman zaman zemin katta lağım fareleri çıkar hale gelmiş. Biz temelden girerek altyapı sorunlarının hepsini çözeceğiz. Bina eskisinden çok daha güzel hale gelecek. Bu konuda ne kadar hassas olduğumuz daha önceki illerde yaptığımız çalışmalardan da anlaşılabilir. Biz bu kadar çabalıyorken, İzmir'de ihmale uğramış birçok konuyu çözüyorken, bunun polemik konusu olması bizi üzdü."

İŞKENCE İDDİALARINA YANIT VERDİ

Vali Köşger, İzmir Barosu tarafından Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde "Görevi kötüye kullanma ve işkence" iddialarının gündeme getirilmesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Bunların bir kısmı geri gönderme merkezinde 'Yabancı terörist savaşçı' dediğimiz kişiler. Kimseye işkence yapılması söz konusu değil. Barodaki arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'ndeki uygulamalarla meşgul olacakları kadar Yunanistan'ın yaptığı işleri takip etseler çok daha faydalı bir iş yapmış olurlar. Varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile uğraşıyor. Devlet bir yanda mültecilere yardım ediyor diye bir suçlama var, diğer yandan da mültecilere işkence ediyor diye suçlama var. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını söyleyebilirim."

"İZMİR KORDON'U KORUYAMADI"

İzmir'in Alsancak Kordon'u koruyamadığını söyleyen Köşger, "İzmir Kordon'u koruyabilseydi Türkiye'nin en güzel şehirlerden biri olacaktı. İzmir'de Boğaz'daki yalılardan daha güzel bir süreç vardı. İzmir ahalisi o yalılar yıkılıp apartmana dönüştürülürken tepki vermemiş" dedi.