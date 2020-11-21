İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger korona virüse yakalandı - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger korona virüse yakalandı
21.11.2020 19:22
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün yaptırmış olduğu korona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün yaptırmış olduğu korona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, dün yaptırmış olduğu PCR test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Köşger sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Değerli İzmirliler, kıymetli dostlar; Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Şifayı verecek olan Allah'tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun."
(İHA)
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