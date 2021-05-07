Vali Köşger, "tam kapanma" sonrası vaka sayılarını değerlendirdi - Son Dakika

Vali Köşger, "tam kapanma" sonrası vaka sayılarını değerlendirdi

07.05.2021 15:46

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tam kapanma sürecinde kentteki Kovid-19 vaka sayılarının yarı yarıya gerilediğini belirterek bayram sonuna kadar geçen yıl haziran ayındaki sayılara gerilemeyi hedeflediklerini bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tam kapanma sürecinde kentteki Kovid-19 vaka sayılarının yarı yarıya gerilediğini belirterek bayram sonuna kadar geçen yıl haziran ayındaki sayılara gerilemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Trafik Haftası kapsamında Gazi Bulvarında oluşturulan uygulama noktasındaki denetlemeye katılan Vali Köşger, durdurulan araçlardaki kişilerle sohbet etti.

Sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Köşger, özellikle emniyet kemeri takılması konusunda hassas olunması gerektiğini belirtti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Köşger, şehir içinde emniyet kemeri kullanımını artırmak için "Annem yanımda, kemerim aklımda" sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, 30 ilçede belirledikleri noktalarda kontrollerin de devam ettiğini bildirdi.

Köşger, İzmir'in ölümlü trafik kazası sayısını en çok azaltan il konumunda olduğuna dikkat çekerek, "İzmir'de ölümlü trafik kazalarını yüzde 24 oranında azalttık. Bu iyi bir şey.

Hemşehrilerimizin kurallara daha fazla riayet etmesi durumunda trafik kazaları daha da azalacaktır." diye konuştu.

Tam kapanma süreciyle birlike kentteki Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'de şehir içi trafik yüzde 30 mertebesine inmiş durumda. Normal günde burada çok daha yoğun bir trafik olurdu. Pandemi, sosyal ilişkilerin, hareketin artmasıyla dikey şekilde artan bir rahatsızlık. Sosyal hareketliliği ne kadar azaltırsak ona paralel şekilde iniyor aşağıya. Biz rakamlardan da görüyoruz, sosyal hareketlilik azaldı, bulaş miktarı da azaldı. Tam kapanma sürecine başlamadan önceki rakamlara göre şu anda yarının da altına inmiş durumdayız. Bayram sonuna kadar, geçtiğimiz yıl haziran ayı mertebesine indirmek hedefindeyiz. O dönemde çok iyi bir nokta yakalanmıştı. O civara geleceğini tahmin ediyoruz."

Köşger, İzmir'in vaka sayısı düşüşünde kaçıncı sırada olduğunu bilmediğini belirterek, "Birinci değiliz ama çok iyi durumdayız. 3 büyükşehir arasında da 30 büyükşehir arasında da çok iyi durumda olan illerden bir tanesiyiz." dedi.

İzmir'de hastane dolulukları anlamında bir sorun olmadığına da işaret eden Köşger, "Normal tıbbi tedavileri devam ettiriyoruz. Pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda diğer hastalıklarda bir kısıtlamaya gitmedik." diye konuştu.

Vali Köşger, tam kapanma sonrası vaka sayılarını değerlendirdi
Vali Köşger, tam kapanma sonrası vaka sayılarını değerlendirdi
Vali Köşger, tam kapanma sonrası vaka sayılarını değerlendirdi
Vali Köşger, tam kapanma sonrası vaka sayılarını değerlendirdi
Vali Köşger, tam kapanma sonrası vaka sayılarını değerlendirdi
Vali Köşger, tam kapanma sonrası vaka sayılarını değerlendirdi
Vali Köşger, tam kapanma sonrası vaka sayılarını değerlendirdi
Vali Köşger, tam kapanma sonrası vaka sayılarını değerlendirdi
Vali Köşger, tam kapanma sonrası vaka sayılarını değerlendirdi

Yavuz Selim Köşger, Koronavirüs, Bayram, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Köşger, 'tam kapanma' sonrası vaka sayılarını değerlendirdi - Son Dakika


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