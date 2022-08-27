İzmir Valisi Köşger, toplu sünnet törenine katıldı - Son Dakika
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İzmir Valisi Köşger, toplu sünnet törenine katıldı

27.08.2022 09:55
İzmir Valisi Köşger, toplu sünnet törenine katıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, toplu sünnet törenine katıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, toplu sünnet törenine katıldı.

Bostanlı Meydanı'nda, kentteki hemşehri dayanışma dernekleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Karşıyaka Belediyesi ve Türk Kızılayın katkılarıyla 120 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Vali Köşger, törenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Köşger, "Burada bizi biz yapan değerleri bir arada yaşıyoruz. Gönül coğrafyamızda açan tüm çiçeklerin renklerini bu meydanda hissediyoruz. Tamamen sivil toplum kuruluşlarımızın inisiyatifi ile gerçekleştirilen bu organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Yavuz Selim Köşger, Bostanlı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger, toplu sünnet törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Valisi Köşger, toplu sünnet törenine katıldı - Son Dakika
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