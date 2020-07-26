İZMİR Vatandaşların etkisiz hale getirdiği taciz şüphelisine tepki - Son Dakika

İZMİR Vatandaşların etkisiz hale getirdiği taciz şüphelisine tepki

Vatandaşların etkisiz hale getirdiği taciz şüphelisine tepkiİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, konser çıkışı evlerine giden Öznur Güzelses (30) ve Merve Çavuşoğlu'na (28) yaklaşarak sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen Ümit U., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Vatandaşların etkisiz hale getirdiği taciz şüphelisine tepki

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, konser çıkışı evlerine giden Öznur Güzelses (30) ve Merve Çavuşoğlu'na (28) yaklaşarak sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen Ümit U., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İki kadının şikayetçi olduğu Ümit U., polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Merve Çavuşoğlu, Sessiz kalıp, devam etseydik çok daha kötü şeyler olabilirdi. Beni o an bıçaklayabilirdi. Bunun öngörülebilmesini istiyoruz. Sözlü tacizin ciddi olmadığını söylüyorlar. Bir gün önce, benimle yaşıt Pınar Gültekin öldürüldü. O adamın illa bana dokunması, öpmesi, beni öldürmesi gerekmiyor dedi.

Olay, Karşıyaka ilçesinde geçen çarşamba günü saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Öznur Güzelses (30) ve Merve Çavuşoğlu (28) ortak erkek arkadaşları Erdem T. ile Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser sonrası bir kafede yemek yedi. Yemeğin ardından kafeden çıktıktan sonra Erdem T.'den ayrılan Çavuşoğlu ve Güzelses, açıkhava tiyatrosunun karşısındaki bir sokağa park ettikleri araçlarına doğru yürümeye başladı. Bu esnada, Ümit U. adındaki tanımadıkları bir kişi, genç kadınları yanına çağırdı. İki kadın, ne olduğuna anlam veremeyip araçlarına doğru yürümeye devam ederken, bir elinde bira şişesi olan Ümit U., Çavuşoğlu'nun yanına gelip, yakınlaşmaya çalışarak, iddiaya göre, Yatalım mı Birlikte takılsak mı diyorum diyerek sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine, arkadaşının yanında duran Öznur Güzelses çığlık atıp çevredekilerden yardım istedi ve polisi aradı. 'Sakin olun, bir şey yok' diyen Ümit U., yandaki alkollü içki satışı yapan büfeye girerek alkol almaya devam etti. O sırada, iki genç kadın, durumu az önce yanlarından ayrılan erkek arkadaşları Erdem T.'ye bildirip, gelmesini istedi. Bu sırada Çavuşoğlu ve Güzelses'in direnişiyle karşılaşan Ümit U., kaçmaya çalıştı. Ancak çevredekiler ona engel oldu. Çavuşoğlu ve Güzelses, 3 çocuğum var diyerek, kendisini savunmaya çalışan ve polis olduğunu iddia eden Ümit U. hakkında, Bostanlı Polis Merkezi'ne şikayetçi oldu.

SANATÇILAR DA DESTEK OLDU

Çavuşoğlu ve Güzelses, bir gün sonra, olayı anlattıkları bir video çekerek, sosyal medyada paylaştı. Videoyu, ünlü sanatçılar Jehan Barbur, Şevval Sam, Ceylan Ertem de sosyal medya hesaplarından paylaşarak, kadınlara destek verdi.

'BENİ O AN BIÇAKLAYABİLİRDİ'

Olay anında, bulundukları bölgede çok fazla insanın olduğunu aktaran Merve Çavuşoğlu, Ümit U., buradaki kişiler tarafından yakalandıktan sonra darp edilmemesi için çok çabaladık. Sonrasında suçlu duruma düşebileceğimizin bilincindeydik. O sırada birkaç vatandaş, 'Sözle taciz etmiş, ne olacak ki' dedi. Şahsın o gece tutulup, daha sonra serbest bırakıldığını öğrenince bir kötü olduk. Daha sonra sosyal medyadan sesimizi duyurmaya başladık. Herkese, ünlü sanatçılara videoyu attık. Çünkü adam dışarda ve bizden başkalarına da bir şey yapabilir. O gün bize bunları söylediğinde sessiz kalsaydık ve adam bizden sonra belki de bizden ufak bir kardeşimize çok daha farklı bir şey yaşatabilirdi. Bergama'da yaşayan bir insan Bostanlı'ya gelip, bir kadına 'Yatalım mı' diyorsa, durum farklıdır. Bir art niyet vardır. Sessiz kalıp, devam etseydik çok daha kötü şeyler olabilirdi. Beni o an bıçaklayabilirdi. Bunun öngörülebilmesini istiyoruz. Sözlü tacizin ciddi olmadığını söylüyorlar. Bir gün önce, benimle yaşıt Pınar Gültekin öldürüldü. O adamın illa bana dokunması, öpmesi, beni öldürmesi gerekmiyor. Bana 'Yatalım mı' demesi kadınlık için büyük bir suçtur. Kendinde değildi dedi.

'BAŞKA BİRİNE BAŞKA ŞEYLER DE YAPABİLİR'

Kendilerine sözlü tacizde bulunan kişinin ceza almadan bırakılmasına tepki gösteren Öznur Güzelses ise, O adamın kafasında bu vardı. Bizim yanımıza gelirken o soruyu sormayı planlamıştı. Ben, çığlık atmasam belki de Merve'ye başka bir şey yapacaktı. Çünkü, çığlık attığımda durdu. İnsanlar öldürüldükten sonra dava savunmanın hiçbir anlamı yok. Öncesinden bir şeyler yapılmalı. Pınar öldürülmeden önce de o adam kafasında bunu kurmuştu. Pınar'ı orada savunacak kimse yoktu. Bizim olayımızda da ben Merve'nin yanında olduğum için şanslıydı. Adam şu an dışarıda ve başka birine farklı şeyler yapabilir. Biz bu yüzden ses çıkarmaya çalışıyoruz. Bize bunu Bostanlı gibi bir yerde, insanların içinde yapabiliyor. Daha ıssız bir yerde başka şeyler de yapabilir. Bu kişi ceza alsın ki, bir daha böyle bir adım atmaya korksun istiyoruz. 22 Temmuz benim doğum günümdü, fakat biz o gün öldük aslında. Bu olayın peşini bırakmayacağız diye konuştu.

İZMİR Vatandaşların etkisiz hale getirdiği taciz şüphelisine tepki

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:25

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Vatandaşların etkisiz hale getirdiği taciz şüphelisine tepki - Son Dakika
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