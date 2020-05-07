İZMİR Vatandaşların meraklı bakışları içinde lüks cipi denize bıraktı - Son Dakika

Vatandaşların meraklı bakışları içinde lüks cipi denize bıraktı

İZMİR'in Urla ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir vatandaş, kiralık olduğu iddia edilen lüks cipi el freninin çekerek denize bıraktı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün (Çarşamba) öğle saatlerinde Karantina Adası'nda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir vatandaş, iddiaya göre Çeşme'den lüks bir cip kiralayarak Urla'ya geldi. Karantina Adası ile Urla'yı birbirine bağlayan yolun ortasında bir süre arabanın içinde oturan sürücü, ardından el frenini indirerek lüks cipi denize bıraktı. O anları bir vatandaş kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, sürücünün bir süre park halinde bekledikten sonra kapıları açık vaziyetteki lüks cipi denize bıraktığı ve kendisini de son anda dışarı atarak normal bir şekilde yürümesi görüntülerde yer aldı. Görüntüleri çekenlerin şaşkınlıkları ise konuşmalarına yansıdı. Denizdeki araç çekici yardımıyla çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.