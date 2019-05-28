Son Dakika Haberleri: İzmir ve Adana'da torbacılara operasyon: 18 gözaltı
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İzmir ve Adana'da torbacılara operasyon: 18 gözaltı

3 saat önce

İZMİR ve Adana'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

İzmir ve Adana'da torbacılara operasyon: 18 gözaltı, System.String[]
İZMİR ve Adana'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Adana'da, 'torbacı' denilen, sokak aralarında uyuşturucu satan kişilere yönelik, bu sabah saatlerinde operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, ikisi de ruhsatsız olan 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:13 Kaynak: DHA
Adana, İzmir, Güncel
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