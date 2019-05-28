İzmir ve Adana'da torbacılara operasyon: 18 gözaltı
3 saat önce
İZMİR ve Adana'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:13 Kaynak: DHA
İZMİR ve Adana
'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İzmir ve Adana'da, 'torbacı' denilen, sokak aralarında uyuşturucu satan kişilere yönelik, bu sabah saatlerinde operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, ikisi de ruhsatsız olan 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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