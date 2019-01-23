İzmir ve Akşehir'de Aranan 2 Zanlı Kuşadası'nda Yakalandı
19 dakika önce
AYDIN (İHA) – İzmir ve Akşehir'de karıştıkları suçlar nedeniyle aranan iki zanlı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN (İHA) – İzmir
ve Akşehir
'de karıştıkları suçlar nedeniyle aranan iki zanlı, Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin suçluları yakalamaya yönelik olarak çok yönlü yaptıkları çalışmalarda Ege
Mahallesi Begonya Sokak üzerinde yapılan kontrollerde Akşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca "Basit Yaralama ve Hakaret" suçlarından aranan A. T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı
üzerinde durumundan şüphelenilen şahsın yapılan GBT sorgulamasında, şahsın A.E. isimli şahıs olduğu ve İzmir Asliye Ceza Mahkemesince "1072 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçundan arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.E., çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:14 Kaynak: İHA
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