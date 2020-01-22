İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu (2) - Son Dakika
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İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu (2)

6 saat önce

10 KİŞİ GÖZALTINDAİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, İzmir ve Ankara'da örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 10 kişi, gözaltına alındı.

İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu (2), System.String[]

10 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, İzmir ve Ankara'da örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 10 kişi, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:26 Kaynak: DHA
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