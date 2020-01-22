İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu (2) - Son Dakika

İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu (2)
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10 KİŞİ GÖZALTINDAİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, İzmir ve Ankara'da örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 10 kişi, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:26 Kaynak: DHA
10 KİŞİ GÖZALTINDA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, İzmir ve Ankara'da örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 10 kişi, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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