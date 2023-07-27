İzmir ve Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika
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İzmir ve Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamadı

27.07.2023 00:47

İzmir'in Kınık ve Ödemiş ilçeleri ile Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi devam ediyor. Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı son haftalarda orman yangınları peş peşe çıkmaya başladı. İzmir Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın, dün saat 14.13 sıralarında başladı. Ödemiş ilçesindeki yangın ise Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında başladı. Antalya'nın Kemer ilçesinde Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın 4. gününe girdi. Yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahaleye devam ediyor.

İzmir'in Kınık ve Ödemiş ilçeleri ile Antalya'nın Kemer ilçelerinde çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir ve Antalya'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor

İZMİR VE ANTALYA'DA ORMAN YANGINLARI

Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı son haftalarda orman yangınları peş peşe çıkmaya başladı. Orman yangınlarının son adresi İzmir'in Kınık ve Ödemiş ilçeleri ile Antalya'nın Kemer ilçesi oldu.

İzmir ve Antalya'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor

KINIK'TA 3 MAHALLE BOŞALTILDI

İzmir Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın, dün saat 14.13 sıralarında başladı. 14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 22 helikopter, 8 uçak olmak üzere 30 hava aracıyla havadan, 50 arazöz 20 su ikmal, 7 dozerle karadan müdahalede bulundu. Tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerinin tahliye edildiği bildirilirken, yangının çıkış nedeni olarak saman basmada kullanılan bir balya makinesinin alev alması ve alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine yangının meydana geldiği öne sürüldü.

İzmir ve Antalya'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor

ÖDEMİŞ'TE KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Ödemiş ilçesindeki yangın ise Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında başladı. 14.10'da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 3 helikopter, karadan 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalede bulundu. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, rüzgarın da etkisiyle devam eden yangın nedeniyle Bozdağ karayolunu Birgi Mahallesi girişinde trafiği geçici olarak kapattığı öğrenildi. Havanın kararmasıyla birlikte ekiplerin alevlere mücadelesinin karadan devam ettiği öğrenildi. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, rüzgarın da etkisiyle devam eden yangın nedeniyle Bozdağ karayolunu Birgi Mahallesi girişinde trafiği geçici olarak kapattığı öğrenildi.

İzmir ve Antalya'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor

KEMER'DE ZAMANLA YARIŞ DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Kemer ilçesinde Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın 4. gününe girdi. Yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahaleye devam ediyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 10 uçak, 27 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor. Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.

İzmir ve Antalya'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor
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Bakan Yumaklı: Antalya Kemer hariç diğer bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alındı. Bakan Yumaklı: Antalya Kemer hariç diğer bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alındı.

Orman Yangını, Antalya, Ödemiş, Kemer, Kınık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir ve Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir ve Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika
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