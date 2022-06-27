İzmir açıklarında 218 göçmen kurtarılırken, 37 göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 218 göçmen kurtarılırken, 37 göçmen yakalandı

27.06.2022 23:35
İzmir açıklarında 218 göçmen kurtarılırken, 37 göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun, Dikili, Çeşme ve Selçuk ilçeleri açıklarında, 218 düzensiz göçmen kurtarılırken, 37 göçmen ve yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 2 şahıs yakalandı.

İzmir'in Karaburun, Dikili, Çeşme ve Selçuk ilçeleri açıklarında, 218 düzensiz göçmen kurtarılırken, 37 göçmen ve yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 2 şahıs yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Haziran saat 11.45 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki 37 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran saat 08.00 sıralarında, yine Çeşme ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki 44 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler aynı gün saat 03.15 sıralarında ise, Selçuk ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-902) tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 37 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran saat 00.40 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran saat 08.00 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran saat 10.45 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında 5 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 5 can salı içerisindeki 99 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 2 şahıs Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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