İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

22.08.2022 19:32
İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 174 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir ve Aydın açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 174 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, hareketli lastik botu durdurdu. Ekipler, bottaki 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 34, Çeşme ilçesi açıklarında da 26 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Söke ilçesi açıklarındaki iki ayrı operasyonda ise toplam 73 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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Kaynak: AA

Dikili, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir ve Aydın açıklarında 174 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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