İzmir ve Aydın'da 151 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
İzmir ve Aydın açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 151 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
ve Aydın
açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan 151 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, İzmir'in Dikili
ilçesi açıklarında iki ayrı noktada hareket halindeki lastik botları durdurdu.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 31 Filistin
, 24 Suriye
, 24 Kongo
, 3 Angola
, 3 Brunei, 3 Orta Afrika
, 2 Uganda, 2 Somali
, 2 Sudan
, 2 Mısır
, 1 Eritre ve 1 Gine
uyruklu 98 kişiyi gözetim altına aldı.
Dikili Limanı'na getirilen göçmenler arasında bilinç kaybı yaşayan 8 yaşındaki çocuk, 112 Acil Servis
ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Aydın'ın Kuşadası
ilçesi Aslan Burnu açıklarında hareket halindeki lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, Suriye uyruklu 53 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:59 Kaynak: AA
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