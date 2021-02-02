İzmir ve Aydın'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika

İzmir ve Aydın'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
02.02.2021 11:23
İzmir ve Aydın çevresinde görülen kuvvetli yağışların, yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
İzmir ve Aydın çevresinde görülen kuvvetli yağışların, yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
???????Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İzmir'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağışların bugün de sürmesi öngörülüyor. Yarın sabah saatlerine kadar İzmir'in yanı sıra Aydın'ın kuzeybatı kıyılarında da aralıklarla ve yer yer kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: 2020 yılı enflasyon hedefinin neden tutturulamadığı anlatıldı İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı