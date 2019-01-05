Son Dakika Haberleri: İzmir ve Aydın'da Kar Yağışı

İzmir ve Aydın'da Kar Yağışı

32 dakika önce

İZMİR/ Ege Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

İzmir ve Aydın'da Kar Yağışı, System.String[]
İZMİR/ Ege Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Buharkent ilçesinin Ericek, Kuyucak'ın Belenova ve Efeler'in Paşayaylası mevkilerinde kar kalınlığının artarak ulaşımda aksamalara neden olmaması için tuzlama çalışması yapılıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar, Gölcük Yaylası'nda güzel manzaralar ortaya çıkardı.

İlçenin bin 49 metre rakımlı Gölcük Yaylası'nda ormanlık alan ve göl çevresindeki yollar beyaza büründü.

Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı, akşam saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin çalışma yaptığını söyledi.

Kar yağışının süreceğini tahmin ettiklerini belirten Aynalı, yarın özellikle İzmir'den ailelerin karla oynamak için Gölcük'e gelmesini beklediklerini ifade etti.

Bozdağ, Ovacık ve Tekke mahallerinde de belediye ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:24 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da Üniversiteli İki Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili Ayrıntılar Ortaya Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı

Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 17:56:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir ve Aydın'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]