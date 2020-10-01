Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Son dakika gündem haberine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetlemesi yaptı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetlemesi yaptı.

Vali Köşger, beraberindeki kurum müdürleri ile Karşıyaka ilçesinde denetlemeler gerçekleştirdi. Köşger, tramvayda yolculuk eden vatandaşlarla sohbet etti.

Yetkililerden toplu taşıma araçlarında uygulanan tedbirler hakkında bilgi alan Vali Köşger, maske, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu.

Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesadüfen bindikleri tramvayda yolcuların kurallara uyduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Vali Köşger, "Bu durumu da ancak hep birlikte aşacağız. Bireylerin gayretiyle yani ben kendimi koruyacağım, diğer vatandaşlarımız kendini koruyacak." dedi.

Karantinada olanların 3'er kişiden oluşan 445 ekiple kontrol edildiğini, karantinada bulunmayanlara ceza uygulandığını ayrıca yurtlarda karantinaya tabi tutulduklarını aktaran Köşger, "Vatandaşlarımız 15 gün duyarlılık gösterse biz bu işi çözeriz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"İzmir'in durumu iyi"

Vaka sayılarına da değinen Köşger, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanımız açıkladı, 15 gün öncesine göre yüzde 26'lık bir azalma oldu. Bu ilgili tüm kurumlarımızı özel gayretleriyle yaptığımız kontrolleriyle gerçekleşmiş bir durum. Yine aynı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz. Kendi ölçeğimizdeki illerle karşılaştırıldığında durumumuz iyi."

İhtiyaç duyuldukça yeni kararların alınarak uygulandığını belirten Köşger, sokağa çıkma yasağının ise düşünülmediğini ifade etti.

Köşger, "Hayat normal şekilde devam edecek, üretim devam edecek, hayatı durduramıyoruz ama kurallara uyarak bunları devam ettireceğiz." diye konuştu.

Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri devam ediyor
Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri devam ediyor
Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri devam ediyor
Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Hüseyin Aksoy, Koronavirüs, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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