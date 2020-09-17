İzmir ve Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

İzmir ve Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin, "Toplu taşıma araçları başta olmak üzere toplu yaşanan mekanları kontrol altında tutacağız." dedi.

İzmir ve Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim, System.String[]

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin, "Toplu taşıma araçları başta olmak üzere toplu yaşanan mekanları kontrol altında tutacağız." dedi.

Beraberindeki heyetle Konak vapur iskelesine gelen Vali Köşger, Karşıyaka'ya gidecek vapura binerek tedbirleri inceledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Köşger, bir yolcunun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şehir içi ulaşımda 60 yaş kartlarına zam yapmasına tepki göstermesi üzerine bugün yerel yönetimleri değil, hijyen, maske, mesafe konularının konuşulduğunu kaydetti.

Karşıyaka iskelesinde inen Köşger, Karşıyaka Çarşısında da iş yerlerindeki tedbirlerle ilgili denetim yaptı, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vali Köşger gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'in vaka sayısı bakımından en kötü iller arasında olmadığını, ancak en iyi iller arasında da bulunmadığını söyledi.

Salgın başladığında Türkiye'nin son derece başarılı bir süreç yürüttüğünü, ancak İtalya, İspanya, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerin süreci kontrolden çıkardığını kaydeden Köşger, Türkiye'de ise Kovid-19 pozitif olanlarla, onların temaslı olduğu kişilerin takip edildiğini anlattı.

Köşger, bu takip için çok sayıda ekibin görev yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'den farklı olarak İzmir'de temaslı olanlara da test yapıyoruz, kontrol altında tutmak için. Aşı bulununcaya kadar bu işi kontrol altında tutarak, çok fazla kişiye bulaştırmadan süreci sürdürebilmemiz lazım. Esnek mesai uygulamasını en erken başlatan illerdeniz. Kademeli mesaiyi de Türkiye'de ilk önce biz başlattık. Hayatı devam ettirmemiz lazım, ekonomi, üretim devam edecek. Zaman zaman toplu taşımalarla ilgili şikayetler geliyordu. Tedbirleri gözden geçirdik. Özellikle toplu taşıma araçları başta olmak üzere toplu yaşanan mekanları kontrol altında tutacağız."

Köşger, İzmir Tabip Odası'nın "İzmir'de yoğun bakımdaki hasta sayısı, Ankara'dakinden fazla" açıklaması olduğunun hatırlatılması üzerine "Öyle bir şey yok. Bu kesinlikle doğru olmayan bir şey." dedi.

Yeni tedbirlere ilişkin soru üzerine de Köşger, "Spesifik yasaklar gelecek. Karantinaya riayet etmeyenleri iki yurtta ikamette mecbur tutacağız. İllegal olarak eğlence mekanına dönüştürülmeye çalışılan yerlerin üzerine gideceğiz, kapatma cezaları gelecek onlara. Hayatın tamamını etkileyecek genel yasaklar söz konusu değil şu anda." ifadelerini kullandı.

Aydın'daki denetimler

Aydın'da da Vali Hüseyin Aksoy, kent merkezindeki Ayakkabılar Çarşısında Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Esnafla sohbet ederek maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunan Aksoy, gazetecilere salgınla mücadeleye herkesin katkı vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Aksoy, "Bütün vatandaşlarımızın pandemiyle mücadelede konulan kurallara uymalarını özellikle istiyoruz ve bekliyoruz. Aydın'da çok önemli bir sıkıntımız söz konusu değil ama rehavete kapılmamalıyız. Büyük bir ciddiyetle konulan kuralların uygulanması konusunda titizlikle hareket etmek durumundayız." dedi.

Aksoy, karantina koşullarını ihlal eden iki kişinin kentteki yurda yerleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Toplu Taşıma, Türkiye, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir ve Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı
Sevilen dizi Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha geldi Sevilen dizi Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha geldi         
23:54
Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti         
23:26
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer oluyor Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer oluyor         
22:40
Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?         
22:31
Doğu Perinçek'ten Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım         
21:48
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı         
15:09
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 00:13:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir ve Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei