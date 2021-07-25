Ege Bölgesi'nin turistik ilçelerinde tatilin son günü sahillerde yoğunluk devam etti - Son Dakika

İzmir ve Aydın'ın turistik ilçelerinde, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de yoğunluk gözlendi.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinin plajlarında kalabalık nedeniyle adeta adım atacak yer kalmadı.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da tatilcilerin tercih ettiği yerler arasında yer aldı.

Didim'deki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nın dolu olduğu görüldü.

Öte yandan Didim, Kuşadası, Marmaris ve Bodrum ilçelerinin geçiş güzergahındaki Söke ilçesinde trafikte zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

İzmir'de ise bayram tatilinde Çeşme'yi tercih edenlerden bir kısmı, ilçede konaklamayı sürdürüyor. Ilıca Plajı'nda denize girmeyi tercih edenlerin yanı sıra ilçenin diğer bölgelerinde de yoğunluk devam ediyor.

Çeşme'deki tatilcilerden Sinan Kula, AA muhabirine, "Dokuz gündür buradayız. Çok güzel bir tatil geçirdik. Bugün artık dönüyoruz. İlçede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli önlemler alınmış. Bu anlamda yetkililere teşekkür ediyorum. Çok yoğun olmasına rağmen gerekli önlemler alındığı için güzel bir tatil oldu." dedi.

Dün yoğunluğun yaşandığı İzmir-Çeşme Otoyolu, İzmir- Ankara kara yolu ve İzmir- İstanbul Otoyolu gibi güzergahların bugün sakin olduğu gözlendi.