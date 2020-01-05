İzmir ve Balıkesir'de fırtına bekleniyor - Son Dakika
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İzmir ve Balıkesir'de fırtına bekleniyor

6 saat önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren İzmir ve Balıkesir çevrelerinde fırtına beklendiğini duyurdu.

İzmir ve Balıkesir'de fırtına bekleniyor, System.String[]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren İzmir ve Balıkesir çevrelerinde fırtına beklendiğini duyurdu.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Rüzgarın bölgemizde şiddetini artırarak, bu akşam saatlerinden itibaren Balıkesir ve İzmir çevrelerinde fırtına (50-75 km/sa), Çanakkale il geneli ile İzmir'in batı ilçelerinde ( Çeşme, Karaburun) kuvvetli fırtına (75-88 km/sa) ve yer yer tam fırtına (75-105 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi. - İZMİR

Balıkesir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:12 Kaynak: İHA
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