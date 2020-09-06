İzmir ve çevre illerde, KPPS'nin ilk oturumu başladı - Son Dakika

İzmir ve çevre illerde, KPPS'nin ilk oturumu başladı

İzmir ve çevre illerde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) "Genel Kültür-Genel Yetenek" oturumu başladı.

İzmir ve çevre illerde, KPPS'nin ilk oturumu başladı, System.String[]

İzmir ve çevre illerde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) "Genel Kültür-Genel Yetenek" oturumu başladı.

Adaylar saat 10.15'te başlayan sınavlar için, erken saatlerde sınav salonlarına geldi. Adaylara, sınav salonu girişinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kontrolleri yapıldı.

Görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlandı. Sınavın sabah oturumlarda saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı.

Adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri için 130 dakika süre verildi.

Sınava İzmir Ticaret Meslek Lisesi'nde giren Merve Akbel, pandemi sürecinde sınava iyi şekilde hazırlanma fırsatı bulduğunu aktardı.

Emeğinin karşılığını almaya geldiğini ifade eden Akbel, "Her şeyin hayırlısı... Bu saatten sonra Allah herkese hayırlı yazılar yazsın. Pandemi dönemi de olsa bu sınavların yapılması gerekiyordu." dedi.

Uşak

Uşak'ta 23 sınav merkezinde 7 bin 847 kişinin katıldığı sınavda adaylar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınav merkezlerine sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde alındı.

Sınav merkezlerinin çevresinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sık sık kontroller yapılırken, sınava girecek adayların yakınları da sosyal mesafe kuralları konusunda uyarıldı.

Denizli

Denizli'de adaylar, erken saatlerde geldikleri sınav binalarında dezenfektan ve maske verildi.

Öğrenciler kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava alındı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlandı.

Sınava girecek Kovid-19 testi pozitif veya temaslı olan adaylar, ambulanslarla ve özel araçlarla sınava girecekleri okula getirilerek, ayrı salonlarda sınava alındı.

Aydın

Aydın'da 60 okulda 16 bin 100 aday sınava girdi. Bazı adayların yakınları okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Forum Aydın Kavşağı'nda trafiğin sıkışmasından dolayı sınava geç kalan yaklaşık 50 aday bölgeye gelen polis arabaları ve motosikletlerle Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) sınava girecek adayları yetiştirdi.

Manisa

Manisa'da adaylar erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Okul bahçelerine adaylar dışında kimse alınmadı. Sınav salonlarında dezenfektan ve maske dağıtıldı.

İzmir, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir ve çevre illerde, KPPS'nin ilk oturumu başladı - Son Dakika

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