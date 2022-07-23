İzmir ve çevre illerdeki ormanlarda kontrol ve denetimler sürüyor - Son Dakika
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İzmir ve çevre illerdeki ormanlarda kontrol ve denetimler sürüyor

23.07.2022 11:57
İzmir ve çevre illerdeki ormanlarda kontrol ve denetimler sürüyor

İzmir ve çevre illerde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

İzmir ve çevre illerde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

İzmir'de orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla İzmir Valiliğinin kararı doğrultusunda 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Uygulamaya destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da ormanlık bölgelerde denetim ve kontrol faaliyetleri yürütüyor.

Özellikle hafta sonları ormanlara çıkan yollarda oluşturulan kontrol noktalarıyla, orman yollarında ise devriye ekipleriyle yangına neden olabilecek durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Orman yangınları açısından kritik noktalarda nöbet tutan zabıta ekipleri başlangıç halindeki yangınlara da müdahale ediyor. Ormanlık alanlara giriş yasağına uymayanların tespit edilmesi konusunda da sıkı bir çalışma yürütülüyor.

Aydın'da da orman yangınlarına karşı tedbirler arttırılırken olası yangınların önlenmesi için Kuşadası ve Söke sınırlarında bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı başta olmak üzere jandarma bölgesindeki ormanlık alanlarda Jandarma Komando Timleri devriye görevi yapıyor.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Terörle Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de kendi bölgelerinde ormanlık ve makilik alanlarda devriye ve gözlemlerini arttırdı.

Ekipler şüpheli kişilere ve yangın tehlikesinin olduğu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmek adına sürekli teyakkuz halinde bulunuyor.

Olası yangınlara karşı 24 saat devriye nöbetinin yanı sıra bazı noktalarda da yol denetimlerinin sürekli olarak yapılacağı belirtildi.

Denizli'de de jandarma ekipleri, kentteki ormanlarda denetimlerini arttırdı. Ormanların giriş ve çıkışlarını kontrol eden ekipler, olası yangınlarını önlemek için ormanlarda devriye görevini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanları içinde yer alan ormanların girişlerinde devriye geziyor. Polis, bazı bölgeler de de havadan drone yardımıyla da inceleme yapıyor.

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Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi İzmir'in Ormanlarını Korumak İçin Zabıta İş Başında İzmir'in Ormanlarını Korumak İçin Zabıta İş Başında
Kaynak: AA

Jandarma, Zabıta, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir ve çevre illerdeki ormanlarda kontrol ve denetimler sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir ve çevre illerdeki ormanlarda kontrol ve denetimler sürüyor - Son Dakika
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