İzmir ve Çevrelerinde Çok Kuvvetli ve Yer Yer Şiddetli Yağış Bekleniyor
56 dakika önce
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünce bu gece saatlerinde ve yarın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiği belirtildi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünce bu gece saatlerinde ve yarın İzmir
, Aydın
, Manisa
, Balıkesir
ve Çanakkale
genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiği belirtildi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Orta Akdeniz
üzerinden gelen yağışlı sistem nedeniyle bu gece saatleri ile yarın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) beklenen sağanak yağışın; Balıkesir'in batısı, Çanakkale'nin güneyi, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını
, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - İZMİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:15 Kaynak: İHA
Benzin ve Motorine Zam Geliyor
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi
Polis Memuru, Gelen Sesler Üzerine Girdiği Dairede Trans Bireyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaraladı
Erkek Çocukları Öpüştüren Sosyal Medya Fenomeni, Kendini Savundu: Her Şey Kurguydu