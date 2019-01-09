Son Dakika Haberleri: İzmir ve Çevrelerinde Çok Kuvvetli ve Yer Yer Şiddetli Yağış Bekleniyor

İzmir ve Çevrelerinde Çok Kuvvetli ve Yer Yer Şiddetli Yağış Bekleniyor

56 dakika önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünce bu gece saatlerinde ve yarın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiği belirtildi.

İzmir ve Çevrelerinde Çok Kuvvetli ve Yer Yer Şiddetli Yağış Bekleniyor, System.String[]
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünce bu gece saatlerinde ve yarın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem nedeniyle bu gece saatleri ile yarın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) beklenen sağanak yağışın; Balıkesir'in batısı, Çanakkale'nin güneyi, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:15 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzin ve Motorine Zam Geliyor 'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi

Polis Memuru, Gelen Sesler Üzerine Girdiği Dairede Trans Bireyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaraladı Erkek Çocukları Öpüştüren Sosyal Medya Fenomeni, Kendini Savundu: Her Şey Kurguydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:11:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir ve Çevrelerinde Çok Kuvvetli ve Yer Yer Şiddetli Yağış Bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]